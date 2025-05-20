США не приняли решений по новой военной помощи Украине – Рубио

Администрация президента США сейчас не планирует объявлять новые пакеты военной помощи для Украины — поставки осуществляются в рамках ранее утвержденных программ.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Clash Report.

США не планируют новую военную помощь для Украины

— Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия Украине, но нет решений о возможности формирования новых пакетов помощи, — сказал он.

Рубио уточнил, что США совместно с партнерами по НАТО продолжают работать над тем, чтобы передать Украине дополнительные установки противоракетной обороны типа Patriot.

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Народный депутат Ирина Геращенко ранее говорила, что пакет военной помощи времен Джо Байдена заканчивается летом.

Какую помощь США предоставили Украине

Последний раз США анонсировали военную помощь Украине 9 января — при президентстве Джо Байдена. Тогда было объявлено о передаче вооружений на сумму $500 млн.

Дональд Трамп решений о предоставлении новой оборонной помощи не принимал. Однако поставки в рамках предварительно одобренных программ продолжаются.

В марте между лидерами США и Украины произошел спор в Белом доме, после которого Трамп обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры по завершению войны.

Как следствие, Трамп временно заблокировал передачу оружия, которая была согласована при администрации Байдена. Пауза длилась неделю, после чего Украина согласилась на предложенное Трампом 30-дневное безусловное перемирие и поставки возобновились.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года США передали Украине военную помощь на сумму $66,5 млрд, а также более $50 млрд финансовой поддержки. Такие данные приводит Центр стратегических и международных исследований США (CSIS).

Хотя эти средства направлены Украине, около 90% военной помощи расходуется внутри США — на изготовление нового вооружения или замену техники, которую передают ВСУ со складов Пентагона.

Вашингтон также обеспечивает Киев разведывательными данными и инструктажами. Американская помощь выходит за пределы только боевых ресурсов: она включает также стратегическое военное планирование, усиление оборонного потенциала на перспективу, а также логистику и транспортную поддержку.

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