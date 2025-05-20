Трамп хочет втянуть Папу Римского в переговоры между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп стремится привлечь нового Папу Римского Льва XIV в роли посредника для переговоров между Украиной и Россией.

Трамп втягивает Папу Римского в переговоры

Как пишет Bloomberg, Дональд Трамп заявил, что Ватикан будет очень заинтересован в проведении переговоров. По мнению президента США, этот процесс должен начаться.

Ранее Ватикан предложил участие Святого Престола в переговорах. Папа Римский Лев XIV недавно встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Сейчас смотрят

Святой Престол уже помогал в решении конфликтов в мире, в частности в ускорении нормализации отношений между США и Кубой в 2014 году, решении территориального спора между Чили и Аргентиной в 1978 году, который довел две страны до грани войны.

Кроме этого, Ватикан принимал активное участие в попытках достичь мира между Израилем и Палестиной.

Италия готова принять переговоры, если это будет необходимо, заявили знакомые с этим вопросом дипломаты. Но некоторые проблемы остаются нерешенными, из-за чего Россия может отказаться участвовать в таких переговорах.

В частности, Италия оказывала решительную поддержку именно Украине в течение полномасштабной войны, а также ввела санкции против России вместе с другими странами Европы.

Рим также является участником Международного уголовного суда — это означает, что визит российского диктатора Владимира Путина на территорию страны может привести к аресту.

Сигнал Трампа о том, что он может отказаться от процесса, обеспокоил европейцев, которые переживают из-за того, что президент США позволяет Путину выиграть время.

— Я думаю, что что-то произойдет. Если нет, то я просто отступлю. Им придется продолжать. Это европейская ситуация. Она должна оставаться европейской ситуацией, — сказал Трамп в Белом доме после разговора с Путиным.

Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала Джей Ди Венса и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Риме для обсуждения вопросов торговли и безопасности.

Это была вторая известная встреча этих двух лиц с момента возвращения Трампа к власти на фоне напряженных отношений.

Мелони сказала, что переговоры были конструктивными. Она выразила надежду, что это ознаменует начало новой эры в дипломатии между США и ЕС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.