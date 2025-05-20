Трамп после переговоров: Зеленский – сильный парень, с ним нелегко

Украина готова к прекращению огня и мирным переговорам, но достаточно ли для этого прилагает усилия, станет известно вскоре.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

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Трамп – о переговорах 19 мая

Дональд Трамп убежден: украинцы готовы к прекращению огня и мирным переговорам.

Однако после того как журналисты попросили главу США оценить усилия Украины на этом пути, Дональд Трамп отметил, что ему нужно время для выводов.

– Я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две-четыре недели, потому что сейчас не могу ответить утвердительно. Зеленский – сильный парень, с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Надеюсь, спустя две-четыре недели я отвечу, что он хочет решить эту проблему, – сказал Дональд Трамп.

Напомним, что 19 мая президент США Дональд Трамп провел ряд переговоров о завершении войны России против Украины.

Почти два часа глава Соединенных Штатов говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, во время разговора с главой Кремля удалось договориться, что Украина и Россия немедленно начнут переговоры по прекращению огня и завершению войны.

До и после общения с Путиным Дональд Трамп говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время второго разговора по итогам переговоров с Путиным к Трампу и Зеленскому присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

К слову, Владимир Путин после разговора с Трампом отверг идею безусловного прекращения огня, заявив, что Москва открыта для обсуждения определенного “меморандума” с Украиной, который содержал бы и вопрос прекращения боевых действий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ABC News

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