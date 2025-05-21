Дроны атаковали Московскую область: в столице РФ закрывали аэропорты

В среду, 21 мая, в Московской области прогремели взрывы — регион атаковали беспилотники, которые летели на столицу России.

Атака дронов на Москву 21 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы отразила атаку трех беспилотников, которые летели на столицу.

— Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в Telegram.

Собянин не рассказал о последствиях взрывов под Москвой.

Сейчас смотрят

В соцсетях пишут, что дроны видели недалеко от аэропорта Домодедово.

Как сообщают в Telegram-канале Astra, из-за атаки дронов временно была ограничена работа крупных московских аэропортов: Домодедово, Шереметьево и Жуковского. Также ранее временно не работали аэропорты во Владимире, Иваново и Калуге.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.