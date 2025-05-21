Главное — закончить войну: Рубио не смог назвать Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что говорить о наказании виновных в военных преступлениях в Украине будет уместно после завершения войны. Сейчас главное — остановить кровопролитие.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду, 21 мая.

Рубио не назвал Путина военным преступником

Госсекретарь США не стал прямо отвечать на вопрос конгрессмена-демократа Билла Китинга о том, считает ли он российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

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Зато он отметил, что то, что происходит в Украине, вполне можно считать военными преступлениями. Но, по его словам, сейчас первоочередная задача — завершить войну.

Когда конгрессмен Билл Китинг еще раз повторил вопрос, могут ли США вести переговоры с человеком, которого считают военным преступником, Рубио снова уклонился от прямого ответа.

— Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Несомненно, военные преступления были совершены, и кто за них ответственен — для этого еще будет время и место, но сейчас задача состоит в том, чтобы прекратить войну, — заявил Рубио, отметив необходимость поддерживать связь с главой Кремля, чтобы завершить войну.

Рубио сказал, что во время войны против Украины были совершены преступления, и виновные обязательно ответят.

— Но наша цель сейчас — прекратить эту войну, потому что позвольте мне сказать вам, что каждый день, пока идет война, погибает больше людей, покалечено больше людей и, откровенно говоря, ежедневно, пока идет война, совершается больше преступлений. Наша цель — прекратить эту войну. Мы должны иметь возможность говорить (с Путиным — Ред.), чтобы сделать это, — добавил госсекретарь США.

Источник : AP

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