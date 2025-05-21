Корабль теневого флота РФ совершил маневры возле кабеля в Балтийском море — Туск

В Балтийском море подсанкционный танкер совершил подозрительные маневры вблизи электрокабеля, который соединяет Польшу и Швецию.

Об этом в среду, 21 мая, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Зафиксированы подозрительные маневры корабля РФ в Балтийском море

По словам премьера, танкер принадлежит так называемому теневому флоту России и находится под санкциями. Судно совершило подозрительные маневры вблизи силового кабеля.

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— После успешного вмешательства наших военных судно отплыло в один из российских портов, — написал Туск.

На место инцидента направили польское судно Heweliusz.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что танкер действовал не в польских территориальных водах, но находился непосредственно над подводными силовыми кабелями, которые принадлежат польскому энергетическому оператору PSE, пишет tvn24.

— У нас была ситуация, когда после донесения и разведки мы заметили корабль, танкер, который недавно был включен в список кораблей теневого флота, — сказал он на пресс-конференции в среду.

Министр отметил, что оперативный командующий мгновенно дал приказ применить соответствующие действия. По его словам, произошло эффективное сдерживание.

В четверг, 22 мая, в Центре морских операций, который расположен в военно-морском порту Гдыни, состоится срочное совещание с участием польского премьера.

Министр обороны также добавил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало ключевым морским районом, где фиксируют все больше инцидентов, в частности обрывы кабелей и диверсии.

— Любая подобная атака, любая подобная возможность вызовет решительный ответ со стороны Польши и Североатлантического альянса, — заверил Косиняк-Камыш.

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