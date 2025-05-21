Литва призывает к жестким санкциям против РФ: Надо ударить там, где действительно болит

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что очередной 18-й пакет санкций ЕС должен быть направлен на наиболее уязвимые места российской экономики.

Об этом дипломат написал в социальной сети X.

Литва призывает к болезненным санкциям против России

По его словам, Москва активно пытается обойти ограничения, используя ряд тактик, которые должны вводить в заблуждение международное сообщество.

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– Обман, срыв, отвлечение внимания и промедление – тактика Путина во избежание санкций и ответственности. Европа должна разорвать этот замкнутый круг. 18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где ему действительно болит, — отметил глава МИД Литвы.

Будрис подчеркнул, что ограничения должны быть сфокусированы на ключевых отраслях, таких как энергетика, в частности:

сжиженный природный газ;

нефтяная отрасль;

ядерное топливо;

а также финансовый сектор.

В интервью Радио Свобода Кястутис Будрис заявил, что Владимир Путин не демонстрирует серьезности прекращения боевых действий в Украине, и призвал к еще более жестким санкциям против России.

В разговоре с журналистами он подчеркнул: учитывая заявления Путина, нет никаких оснований полагать, что Кремль стремится к настоящему миру или прекращению огня.

– Он совсем не заинтересован ни в прекращении огня, ни в настоящих мирных переговорах, – отметил Будрис. – Единственный инструмент, который он умеет использовать – это жестокая сила, террор и давление.

17-й пакет санкций против РФ

Напомним, 20 мая Европейский Союз согласовал 17-й пакет ограничений, направленный на борьбу с теневым морским флотом России — санкции касались около 200 судов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае дальнейших атак со стороны РФ Евросоюз введет жесткий санкционный пакет против страны-агрессора.

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