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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Новоизбранный президент Румынии: Поддерживаем Украину, но военных отправлять не будем

Нікушор Дан
Фото: Getty Images

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан выразил поддержку дальнейшей помощи Украине, но исключил возможность участия румынских военных в миротворческой миссии на украинской территории.

Румынские войска не пойдут в Украину

Об этом сообщает Politico.

– Во-первых, иметь большую оперативную поддержку на румынской территории – да. Быть частью армий, гарантирующих мир в Украине – нет. Я думаю, что это было бы не очень кстати из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией, — приводит слова Дана издание.

Политик также подверг резкой критике попытки президента США Дональда Трампа договориться с Владимиром Путиным.

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По словам Дана, требования российского диктатора выглядят нереалистичными и не дают оснований надеяться на скорейшее достижение мира.

– Все, что касается Украины, должно решаться и согласовываться самими украинцами. Я не очень оптимистичен относительно того, что у нас будет очень скоро, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока они не получат наиболее приемлемый мир для себя, – добавил он.

Напомним, подсчет 100% голосов на президентских выборах в Румынии показал победу проевропейского кандидата — мэра Бухареста Никушора Дана, набравшего 53,60% голосов.

Его оппонент, лидер правой партии Альянс за единство румын Джордже Симион признал поражение, однако впоследствии обратился в Конституционный суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о внешнем вмешательстве.

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