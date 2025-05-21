Показал “геноцид белых” в Африке: Трамп устроил президенту ЮАР “засаду” в Овальном кабинете

В Белом доме президент США Дональд Трамп показал главе Южной Африки Сирилу Рамафосу видео, которое, по его словам, демонстрирует “геноцид белых фермеров”. В свою очередь президент ЮАР отверг все обвинения.

Об этом пишет The Guardian.

Трамп показал видео о “геноциде белых” в Африке

На видео, которое продемонстрировал Трамп, были неизвестные могилы, выступления якобы южноафриканских чиновников с призывами к насилию и сцена с политиком-коммунистом, который поет песню с текстом об убийстве фермеров.

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Во время просмотра видео Рамафоса оставался молчаливым.

— Я хотел бы знать, где это, потому что этого (видео, — Ред.) я никогда не видел, — заявил после просмотра президент ЮАР.

В свою очередь Трамп комментировал кадры, указывая: “Это люди, которые являются чиновниками, и они говорят… убейте белого фермера и заберите его землю”.

Президент США также показал распечатанные копии статей с фотографиями, которые, как он отметил, изображают убитых белых южноафриканцев.

— Смерть, смерть, — говорил Трамп, листая страницы.

Он отметил, что продемонстрированные места захоронений — это кладбища, где якобы хоронят белых фермеров.

Рамафоса публично опроверг все обвинения Трампа и подчеркнул, что высказывания из видео не являются официальной политикой правительства.

— В Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям высказываться… Но политика нашего правительства полностью, полностью противоречит тому, что он (человек на видео, — Ред.) говорил, — отметил он.

Кроме того, президент ЮАР добавил, что страна действительно имеет проблему с уровнем преступности, однако большинство жертв — именно чернокожие. Когда он начал говорить об этом, Трамп перебил его.

— Фермеры не чернокожие, — сказал Трамп.

Рамафоса ответил, что “это те проблемы, о которых мы готовы с вами поговорить”.

По информации изданий, последние месяцы Трамп критиковал закон Южной Африки о земельной реформе, направленный на исправление несправедливостей апартеида, и судебное дело о геноциде против Израиля.

К слову, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп, вероятно, не примет участия в саммите лидеров G20, который в этом году состоится в Южной Африке.

Причиной такого решения является то, что ЮАР “последовательно не поддерживает” политику США.

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