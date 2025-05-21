США блокируют формулировку о поддержке Украины в заявлении G7 — Politico

Администрация США якобы выступила против включения в итоговое заявление Группы семи формулировок относительно дальнейшей поддержки Украины и описания войны, развязанной Россией как противоправной.

Заявление G7: позиция США

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух анонимных собеседников, участвовавших в подготовке документа.

По словам источников, трудности возникли при согласовании совместного заявления министров финансов стран G7, которое готовится в Канаде.

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Участники процесса отмечают, что преграда создала именно позиция администрации президента США Дональда Трампа.

В частности, американская сторона якобы возражает против упоминания о продолжении поддержки Украины, а также стремится исключить определение полномасштабного вторжения России как “противоправного”.

Это уже не первый случай, когда Вашингтон выступает против жестких формулировок в совместных заявлениях G7.

Подобная ситуация произошла в феврале – страны не смогли согласовать документ к годовщине российского вторжения из-за позиции США.

Кроме того, в апреле Соединенные Штаты отказались подписывать заявление, осуждающее российский ракетный удар по Сумам, совершенное в Вербное воскресенье.

Госсекретарь США Марко Рубио открыто подтвердил, что Вашингтон стремится “избегать языка антагонизма” по отношению к России в коммюнике Семерки.

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