Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

США не могут решить все мировые проблемы: Рубио назвал приоритеты Белого дома

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки не могут решать все проблемы, которые происходят в мире. Администрация Белого дома стремится сконцентрироваться на внутренней ситуации.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате.

Рубио о приоритетах США

По словам Рубио, в мире действительно происходят ужасные вещи, но США якобы стоит встать на защиту национальных интересов.

Сейчас смотрят

— Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать? Расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые соответствуют национальным интересам, — утверждает Рубио.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить новые санкции против России. По его словам, это решение будет зависеть от дальнейшего поведения Кремля.

По мнению Трампа, нынешний период войны России против Украины является чрезвычайно важным. Президент США напомнил, что несколько дней назад провел длинный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также
Главное — закончить войну: Рубио не смог назвать Путина военным преступником
Марко Рубіо

Источник: AP News
Белый дом, Марко Рубио, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь