США не могут решить все мировые проблемы: Рубио назвал приоритеты Белого дома

Соединенные Штаты Америки не могут решать все проблемы, которые происходят в мире. Администрация Белого дома стремится сконцентрироваться на внутренней ситуации.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате.

Рубио о приоритетах США

По словам Рубио, в мире действительно происходят ужасные вещи, но США якобы стоит встать на защиту национальных интересов.

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— Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать? Расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые соответствуют национальным интересам, — утверждает Рубио.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить новые санкции против России. По его словам, это решение будет зависеть от дальнейшего поведения Кремля.

По мнению Трампа, нынешний период войны России против Украины является чрезвычайно важным. Президент США напомнил, что несколько дней назад провел длинный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник : AP News

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