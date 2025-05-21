Трамп сказал Зеленскому, что Украина и РФ должны сами найти решение по войне — NYT

В понедельник, 19 мая, Трамп имел телефонный разговор с Путиным. После президент США пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами и подчеркнул, что Россия и Украина должны сами найти решение относительно войны.

Об этом пишет издание The New York Times.

Кроме того, Дональд Трамп отказался от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления на РФ, которая включала бы новые санкции, отметили шесть чиновников, которые были знакомы с ходом дискуссии. Дональд Трамп является сторонником финансового давления: он регулярно угрожает таможенными тарифами и санкциями как союзникам, так и противникам.

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Издание отмечает, что Путин в понедельник от разговора с Трампом получил именно то, чего хотел: не только прекращение американского давления, но и создание глубокой трещины внутри Организации Североатлантического договора (НАТО), между американцами и их традиционными европейскими союзниками, которые заявляют, что все равно будут продолжать вводить санкции.

— Политика с начала работы администрации Трампа заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Мир любой ценой — это вовсе не мир, а умиротворение, — написала бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк.

Санкции США против РФ

Чиновник Белого дома заявил The New York Times, что дополнительные санкции против России будут препятствовать развитию бизнеса, а президент хочет максимизировать экономические возможности для американцев.

Американские чиновники и госсекретарь Марко Рубио ранее отметили, что действующие санкции против России, в основном введенные с 2022 года, остаются в силе, как и обмен разведданными с Украиной. Кроме того, Украина все еще получает оружие от Соединенных Штатов и их союзников.

Однако подтекст разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами заключается в том, что эпоха американских расходов дипломатической энергии, нового оружия для Украины и экономических санкций против России быстро подходит к концу. Несколько европейских чиновников сделали выводы после того разговора с Трампом, что Соединенные Штаты вряд ли в ближайшее время усилят финансовое давление на Путина.

Отказ от усиления санкций является разворотом в риторике Трампа, ведь ранее он делал акцент именно на этом виде давления, чтобы заставить РФ к перемирию.

Но после телефонного разговора Трампа с Путиным в понедельник эти обязательства испарились, отмечает The New York Times. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, отвечать на этот вопрос. Но украинцам и европейцам понятно, что российский лидер не пошел ни на какие уступки Трампу, кроме переговоров.

Источник : NYT

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