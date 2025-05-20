Трамп выделит $175 млрд на систему Золотой купол

Президент США Дональд Трамп заявил о старте разработки новой системы противоракетной обороны под названием Золотой купол (Golden Dome).

По его словам, реализация проекта начинается немедленно с начальным финансированием в размере $25 млрд, а общая стоимость системы достигнет примерно $175 млрд, пишет Reuters.

Оборонная программа Золотой купол: что известно

— Мы ожидаем, что первый большой этап будет завершен менее чем за три года. На самом деле начинаем уже сейчас, — заявил Трамп 20 мая на пресс-конференции в Вашингтоне.

На вопрос, уверен ли он в быстром выделении средств Конгрессом, Трамп ответил: “Это удивительно легко финансировать. Когда ты говоришь, что хочешь защитить жизни людей в этом безумном мире — деньги находятся. Мы уже поговорили со всеми, с кем нужно”.

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Журналисты спросили, зачем стране новая система ПВО, если уже существуют механизмы защиты. Трамп ответил, что нынешняя защита является фрагментарной.

— У нас нет единой системы. Есть отдельные ракеты, есть фрагменты обороны. Но целостной системы не существует, — сказал он.

На вопрос, была ли это инициатива военных или его личная идея, Трамп отметил, что он предложил, “и все согласились”.

Возглавит проект генерал Майкл Гетлайн, заместитель главы Космического командования США.

— Сегодня — большой день для страны. Мы удваиваем наши усилия по защите родины. Как вам известно, наши противники становятся все сильнее и открыто угрожают безопасности США, — сказал генерал.

Канада будет частично финансировать проект

По словам Трампа, оборонная архитектура Золотого купола будет включать космические сенсоры и перехватчики, интегрированные с действующими системами противовоздушной обороны США.

— Мы утвердили проект новейшей системы, которая будет действовать на суше, в море и в космосе, — пояснил президент США.

Он добавил, что Канада выразила желание присоединиться к проекту и США согласились поддержать ее в этом.

— Они (Канада — Ред.) хотят подключиться, хотят быть частью. Это логично. Будет сложно, но они заплатят свою долю, — рассказал Трамп.

Система будет готова к концу президентского срока Трампа — ориентировочно за три года.

Общая стоимость инициативы составит $175 млрд. Частично проект будет финансироваться через новый налоговый закон, который включает $25 млрд на старт Golden Dome.

Напомним, на фоне новостей о Golden Dome один из главных доноров Республиканской партии, миллиардер Илон Маск, неожиданно заявил, что значительно сократит политические расходы.

— Я сделал достаточно. В дальнейшем буду тратить гораздо меньше, — сказал Маск во время экономического форума в Катаре.

В прошлом году Маск потратил почти $300 млн на поддержку Трампа и республиканцев. Сейчас, по его словам, он планирует сосредоточиться на своих компаниях — Tesla, SpaceX и других.

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