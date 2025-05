ЕС согласовал инструмент SAFE: до €150 млрд на оборонную промышленность

Европейский Союз согласовал создание нового финансового инструмента под названием SAFE (Supporting Ammunition for Europe), который позволит привлечь до €150 млрд для укрепления оборонной промышленности стран-членов.

Об этом 21 мая сообщили на официальной странице польского председательства в Совете ЕС.

– Есть договоренность о SAFE. Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить, — говорится в заявлении.

Инициативу также прокомментировал президент Европейского совета Антониу Кошта, назвав ее важным шагом к более сильной Европе.

– Это исполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность, — подчеркнул он.

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security.

— António Costa (@eucopresident) May 21, 2025