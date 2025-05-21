Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

ЕС согласовал инструмент SAFE: до €150 млрд на оборонную промышленность

Антоніу Кошта
Фото: Офис президента

Европейский Союз согласовал создание нового финансового инструмента под названием SAFE (Supporting Ammunition for Europe), который позволит привлечь до €150 млрд для укрепления оборонной промышленности стран-членов.

ЕС запускает инструмент SAFE для инвестиций в оборону

Об этом 21 мая сообщили на официальной странице польского председательства в Совете ЕС.

– Есть договоренность о SAFE. Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить, — говорится в заявлении.

Сейчас смотрят

Инициативу также прокомментировал президент Европейского совета Антониу Кошта, назвав ее важным шагом к более сильной Европе.

– Это исполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность, — подчеркнул он.

Как сообщали источники в Брюсселе, принятие инструмента ожидалось именно 21 мая.

Соглашение предусматривает, что государства-члены смогут по национальным планам обращаться за финансированием, которое будет привлекаться на рынках капитала, чтобы оперативно наращивать инвестиции в сектор безопасности и обороны.

В Еврокомиссии уточнили, что украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут участвовать в инициативе на равных правах с производителями из стран ЕС.

Читайте также
Силы реагирования ЕС готовы к развертыванию, получено согласие всех 27 стран — Каллас
Кая Каллас

Європейський Союз, ЕС, Антониу Кошта, Совет Европы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь