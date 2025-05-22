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Атака дронов на Москву: мэр Собянин считал “уничтоженные” БпЛА до утра

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Фото: Pixabay

Атака дронов на Москву продолжалась более 16 часов.

Атака дронов на Москву: что известно

Мэр российской столицы Сергей Собянин начал считать “уничтоженные” беспилотники еще днем ​​21 мая.

Первое сообщение об “отражении атаки трех беспилотников” от мэра Москвы появилось в 13:18 21 мая.

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До полуночи Собянин еще восемь раз выходил на связь.

За то время мэр Москвы насчитал 27 “ликвидированных” дронов.

Не умолкал Telegram-канал Сергея Собянина и до утра 22 мая.

За ночь мэр Москвы сообщил о еще 26 “уничтоженных” дронах.

Следует отметить, что такая же активность была и на канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Спикер объявлял то о введении ограничений в столичных аэропортах, то об их отмене.

В Минобороны РФ статистику “ликвидированных” дронов еще не обнародовали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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