Атака дронов на Москву: мэр Собянин считал “уничтоженные” БпЛА до утра
Атака дронов на Москву продолжалась более 16 часов.
Атака дронов на Москву: что известно
Мэр российской столицы Сергей Собянин начал считать “уничтоженные” беспилотники еще днем 21 мая.
Первое сообщение об “отражении атаки трех беспилотников” от мэра Москвы появилось в 13:18 21 мая.
До полуночи Собянин еще восемь раз выходил на связь.
За то время мэр Москвы насчитал 27 “ликвидированных” дронов.
Не умолкал Telegram-канал Сергея Собянина и до утра 22 мая.
За ночь мэр Москвы сообщил о еще 26 “уничтоженных” дронах.
Следует отметить, что такая же активность была и на канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Спикер объявлял то о введении ограничений в столичных аэропортах, то об их отмене.
В Минобороны РФ статистику “ликвидированных” дронов еще не обнародовали.
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