Британский суд в последний момент запретил передачу островов Чагос Маврикию: причина

Британский суд заблокировал передачу Маврикию суверенитета над спорными островами Чагос. Это произошло за несколько часов до того, как в четверг должно было быть подписано соответствующее соглашение.

Об этом сообщает агентство AP News.

Вопрос архипелага Чагос

В октябре 2024 года Великобритания согласилась передать Маврикию архипелаг в Индийском океане. На одном из островов Диего-Гарсия расположена военно-морская база США и Британии для кораблей и авиации. Ожидалось, что Лондон будет арендовать базу сроком минимум на 99 лет.

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Администрация президента США Дональда Трампа, с которой были проведены консультации, предоставила свое одобрение, но завершение сделки затянулось из-за переговоров о стоимости, которые состоялись в последнюю минуту.

Соглашение должно было быть подписано премьер-министром Великобритании Киром Стармером и лидером Маврикия Навином Рамгуламом на виртуальной церемонии в четверг утром.

Но несколькими часами ранее в четверг судья Высокого суда наложил судебный запрет, приостановив подписание соглашения.

Причиной стал иск двух женщин из народа чагосцев, представляющих коренных жителей островов, которые были выселены десятилетия назад, чтобы освободить место для американской базы.

Женщины, которые являются гражданками Великобритании, опасаются, что после того, как Маврикий вернет суверенитет над островами, то им будет еще труднее вернуться.

В итоге судья Высокого суда Джулиан Гус временно запретил правительству Британии предпринимать любые “окончательные или юридически обязательные шаги для завершения переговоров о возможной передаче Британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос, иностранному правительству”.

Острова Чагос находятся под британским контролем с 1814 года. Британия отделила острова от Маврикия, бывшей британской колонии, в 1965 году, за три года до обретения Маврикием независимости.

В течение семи лет в 60-70-х годах Британия принудительно выселила с островов все местное население.

Источник : AP News

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