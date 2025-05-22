Грэм: Путин избегает настоящих переговоров — так считает большинство Сената

Подавляющее большинство членов Сената США считает, что российский диктатор Владимир Путин избегает настоящих переговоров о завершении войны в Украине, надеясь, что со временем Вашингтон и его союзники разойдутся.

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Большинство Сената США не верит Путину

— Это было бы серьезным просчетом, который может повлиять на Китай и другие страны, которые продолжают поддерживать экономику Путина, основанную на нефти, — написал он в сети Х.

Грэм вспомнил о своей встрече с послом Китая в США Се Фэном, во время которой обсудили ряд насущных глобальных вопросов, включая торговлю и войну между Россией и Украиной.

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— Посол напомнил мне, что позиция Китая с самого начала заключалась в достижении мира через диалог, и я сказал ему, что согласен с этой концепцией. Я надеюсь, что мы сможем иметь настоящий диалог, который был недостижимым, когда речь шла о Путине. Сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к достойному и справедливому миру, — считает сенатор.

Он добавил, что Дональд Трамп прав относительно необходимости прекратить это кровопролитие.

Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что американский законопроект об усилении санкций против РФ имеет уже 81 соавтора от обеих партий.

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