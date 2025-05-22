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Конституционный суд Румынии отказался отменить результаты выборов по требованию Симиона

Джордже Сіміон
Фото: Depositphotos

Конституционный суд Румынии на заседании 22 мая отклонил ходатайство лидера Альянса за Союз румын Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов.

Суд отклонил требование Симиона и утвердил результаты выборов

— После обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил требование об отмене выборов как необоснованное, — говорится в сообщении на сайте суда.

Судьи обсудили ходатайство Симиона об аннулировании выборов на пост президента Румынии, однако не нашли нарушений процедуры избрания лидера страны во втором туре голосования, который состоялся 18 мая.

Впоследствии Конституционный суд Румынии на этом же заседании официально утвердил результаты президентских выборов, назвав Никушора Дана победителем.

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В понедельник, 26 мая, в полдень новоизбранный президент Румынии примет присягу.

Несмотря на то, что ранее лидер Альянса за Союз румын Джордже Симион публично признал поражение, во вторник он обратился в Конституционный суд Румынии с требованием аннулировать результаты голосования.

После подсчета 100% протоколов на президентских выборах в Румынии победил прозападный политик — мэр Бухареста Никушор Дан, набрав 53,6% голосов.

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вибори президента, Румунія
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