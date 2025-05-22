Конституционный суд Румынии отказался отменить результаты выборов по требованию Симиона

Конституционный суд Румынии на заседании 22 мая отклонил ходатайство лидера Альянса за Союз румын Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов.

Суд отклонил требование Симиона и утвердил результаты выборов

— После обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил требование об отмене выборов как необоснованное, — говорится в сообщении на сайте суда.

Судьи обсудили ходатайство Симиона об аннулировании выборов на пост президента Румынии, однако не нашли нарушений процедуры избрания лидера страны во втором туре голосования, который состоялся 18 мая.

Впоследствии Конституционный суд Румынии на этом же заседании официально утвердил результаты президентских выборов, назвав Никушора Дана победителем.

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В понедельник, 26 мая, в полдень новоизбранный президент Румынии примет присягу.

Несмотря на то, что ранее лидер Альянса за Союз румын Джордже Симион публично признал поражение, во вторник он обратился в Конституционный суд Румынии с требованием аннулировать результаты голосования.

После подсчета 100% протоколов на президентских выборах в Румынии победил прозападный политик — мэр Бухареста Никушор Дан, набрав 53,6% голосов.

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