США имеют варианты для усиления санкций против РФ, если это потребуется — Рубио

Соединенные Штаты Америки имеют варианты для усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, если не сработают попытки достичь мира в Украине через переговоры.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед парламентом.

Рубио о вариантах для усиления санкций против РФ

— Я думаю, что президент четко дал понять, что он имеет варианты усиления санкций против России, если это будет необходимо, — сказал госсекретарь США.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы россияне согласились на мирное соглашение.

Сейчас смотрят

Рубио отметил, что санкции — это попытка поощрить российского диктатора Владимира Путина достичь мира, если это не удастся сделать путем переговоров.

Госсекретарь США рассказал, что Трамп публично заявил о том, что он прекрасно осведомлен с возможными вариантами разрушительных санкций.

Недавно посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что американский двухпартийный законопроект о санкциях против России с момента его введения уже имеет 81 соавтора.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.