Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

США имеют варианты для усиления санкций против РФ, если это потребуется — Рубио

Марко Рубіо
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки имеют варианты для усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, если не сработают попытки достичь мира в Украине через переговоры.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления перед парламентом.

Рубио о вариантах для усиления санкций против РФ

— Я думаю, что президент четко дал понять, что он имеет варианты усиления санкций против России, если это будет необходимо, — сказал госсекретарь США.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы россияне согласились на мирное соглашение.

Сейчас смотрят

Рубио отметил, что санкции — это попытка поощрить российского диктатора Владимира Путина достичь мира, если это не удастся сделать путем переговоров.

Госсекретарь США рассказал, что Трамп публично заявил о том, что он прекрасно осведомлен с возможными вариантами разрушительных санкций.

Недавно посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что американский двухпартийный законопроект о санкциях против России с момента его введения уже имеет 81 соавтора.

Читайте также
ЕС готовит 18-й пакет санкций: Зеленский рассказал, что должно попасть под ограничения
Володимир Зеленський 

Дональд Трамп, Марко Рубио, Санкції проти Росії, США-Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь