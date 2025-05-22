Трамп впервые признал, что Путин не хочет мира, и назвал причину — WSJ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 19 мая сказал европейским лидерам, что Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине, поскольку считает, что побеждает на поле боя.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомые с деталями разговора.

Трамп признал, что Путин не хочет прекращать войну

Это впервые американский лидер признал то, что в ЕС уже давно знали о российском диктаторе. Однако до сих пор не поддержал усиление санкций против РФ. Ранее Трамп часто говорил публично, что верит в то, что Путин искренне хочет мира.

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По словам собеседников, в воскресенье перед разговором с Путиным президент США также разговаривал с европейскими лидерами и намекнул на возможность введения санкций в случае отказа России от прекращения огня.

Однако в понедельник он снова изменил позицию и не был готов к таким действиям, заявив, что хочет быстро начать переговоры на низшем уровне между Россией и Украиной в Ватикане.

— Хотя эти усилия, в конце концов, не увенчались успехом и не заставили Трампа сделать это с помощью дополнительных санкций, европейцы увидели определенный положительный результат. Этот процесс помог всем, включая Трампа, понять позицию Путина: он не желает прекращать войну на данном этапе, — пишет WSJ.

Будут ли переговоры в Ватикане

В этом же разговоре с лидерами ЕС Трамп сообщил, что отправит госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога на переговоры, которые ожидаются в Ватикане. Однако до сих пор не определился относительно роли США.

По данным издания, некоторые участники разговора настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня, однако Трамп заявил, что ему не нравится слово “безусловное”.

Он подчеркнул, что никогда не использовал этот термин, хотя 8 мая призвал к 30-дневному прекращению огня в своей заметке в сети Truth Social.

В конце концов, европейцы согласились отказаться от использования этого прилагательного.

Ожидается, что переговоры в Ватикане начнутся в середине июня.

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять в Ватикане следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по завершению войны.

Источник : The Wall Street Journal

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