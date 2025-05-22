Европарламент одобрил повышение пошлин на агропродукцию из РФ и Беларуси

Депутаты Европарламента 22 мая поддержали повышение на 50% тарифов на удобрения и некоторые сельскохозяйственные товары из России и Беларуси, стремясь уменьшить зависимость ЕС от этих стран.

Соответствующее предложение Еврокомиссии в первом чтении одобрили 411 евродепутатов, 100 были против и 78 воздержались, сообщается на сайте Европарламента.

Повышение пошлин на товары из РФ и Беларуси: Европарламент сделал первый шаг

Речь идет о продукции, которая до этого не облагалась дополнительными таможенными пошлинами — сахар, уксус, мука и корма для животных из РФ и Беларуси.

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Также предполагается введение 6,5% пошлин на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, плюс дополнительные сборы в размере от €40 до €45 за тонну в течение 2025-2026 годов.

К 2028 году эти тарифы вырастут до €430 за тонну.

В ЕС считают доходы от продажи российских и белорусских удобрений прямым вкладом в войну против Украины, поэтому предложенные меры помогут предотвратить использование европейского рынка для финансирования военной машины РФ.

Кроме того, предложение будет способствовать увеличению производства удобрений в ЕС, которое пострадало от дешевого российского импорта, и одновременно даст фермерам время на адаптацию.

Теперь за постановление о повышении пошлин должен проголосовать совет ЕС.

Оно вступит в силу после публикации в Официальном вестнике.

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