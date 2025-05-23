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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

Москву продолжили атаковать дроны: сколько БпЛА летели к столице России

Москва
Фото: Unsplash

23 мая столицу России Москву снова атаковали дроны.

Атака на Москву в ночь на 23 мая: что известно

Следует отметить, что первая серия атак на Москву продолжалась с 13:18 21 мая по 05:30 22 мая.

После пятичасового перерыва российской противовоздушной обороне снова нашлась работа.

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Уже в 10:21 22 мая мэр российской столицы Сергей Собянин возобновил подсчет якобы уничтоженных дронов.

К полуночи 23 мая Собянин насчитал 25 таких беспилотников.

Еще девять БпЛА, утверждает мэр Москвы, приземлили почти до трех ночи 23 мая.

Все это время в Росавиации то вводили, то отменяли ограничения для полетов.

В столичном аэропорту Внуково в конце концов разрешили полеты в 02:47, а в Домодедово и Жуковском еще через полчаса.

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