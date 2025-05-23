В российском Ельце дроны атаковали завод Энергия, где производят батареи к БпЛА

Ночью 23 мая дроны атаковали завод Энергия в Липецкой области РФ.

Атака на завод Энергия 23 мая: что известно

Дроны в небе над Липецкой областью РФ появились в час ночи 23 мая.

Менее чем через час губернатор Игорь Артамонов уже отчитывался о “подавлении БпЛА”.

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Правда, глава области отметил, что в промышленной зоне произошло возгорание из-за падения обломков.

После этого там началась эвакуация.

Также Артамонов предупредил, что в городе могут временно ограничить работу мобильного интернета “для более эффективной защиты от БпЛА”.

Какой именно объект охватил огнем, Артамонов не детализирует.

Однако вместо него это сделали местные.

Очевидцы утверждают, что было не менее 10 взрывов в воздухе и несколько прилетов по заводу Энергия.

Вскоре Артамонов снова вышел на связь, чтобы опровергнуть информацию об утечке опасных веществ после пожара.

Заявил губернатор также о восьми пострадавших в промышленной зоне и падении обломков на жилой дом.

Что известно о заводе Энергия в Липецкой области

Энергия в Липецкой области – это крупнейшее российское предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Продукция завода широко используется в различных секторах, в том числе в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.

Так, липецкий завод Энергия производит аккумуляторы, в частности к БпЛА, а также батареи для авиации и флота.

Как писали в местных СМИ, производят на заводе Энергия все “от пальчиковых батарей до источников тока для ракет Булава и космических аппаратов”.

По данным издания Коммерсант, в прошлом году завод Энергия нарастил выпуск товарной продукции почти вдвое – в 1,7 раза.

Тогда генеральный директор ПАО Энергия Алексей Низкоус отмечал, что “тема “специальной военной операции” имеет для них особое значение, а выполнение гособоронзаказа является приоритетом”.

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