Мерц активно выступает за запрет Северных потоков — FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает идею Европейского Союза запретить газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, чтобы не допустить попытки РФ и США по возобновлению поставок газа.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Германия поддерживает запрет Северного потока

На этой неделе правительство нового канцлера объявило о поддержке запрета на использование газопроводов в рамках нового пакета санкций ЕС против России из-за ее войны против Украины.

Сейчас смотрят

По информации трех чиновников, Мерц хочет прекратить любые внутренние обсуждения относительно возможного возобновления работы газопроводов.

Еще в марте FT писало, что некоторые российские и американские бизнесмены якобы хотят вернуться к этому проекту. Это, по словам источника, стало сигналом для Мерца, чтобы начать переговоры с чиновниками в Берлине и Брюсселе о том, как этому помешать.

Как объясняет один из источников, включение Северных потоков в список санкций ЕС поможет Германии избежать давления со стороны США и России, ведь тогда решение будет принимать вся Европа, а не только Берлин.

Несмотря на то, что Берлин не имеет контроля ни над одним из четырех газопроводов, которые были выведены из эксплуатации после взрывов в 2022 году, именно немецкие власти должны выдать разрешение на их возможное восстановление.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что из-за отказа российского диктатора Владимира Путина от переговоров ЕС усилит санкции против РФ. В частности, новые ограничения будут предусматривать запрет на восстановление Северного потока 1 и 2.

Источник : Financial Times

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.