НАТО нужен конкретный план по увеличению расходов на оборону до 5% — США

Страны — члены НАТО должны представить четкие шаги, как достичь показателя расходов на оборону в размере 5% от ВВП с акцентом на “жесткие оборонные возможности”.

Об этом заявил посол США в Североатлантическом блоке Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg Television.

США требуют от НАТО плана по увеличению расходов на оборону

Уитакер заявил, что США хотят нового подхода, чем договоренность, принятая на саммите в Уэльсе в 2014 году, где страны согласились выделять 2% ВВП на оборону.

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— Нам нужны четкие шаги для достижения этих целей, и в то же время нам нужно убедиться, что все наши союзники понимают, что в первую очередь речь идет о мощности жесткой обороны, — заявил он.

Издание напоминает, что еще во времена первого президентского срока Дональд Трамп настаивал, чтобы страны НАТО больше тратили на оборону. А недавно Уитакер предупредил, что президент не приедет на встречу в Гааге в следующем месяце, если не будет официального обязательства по увеличению расходов.

Ожидается, что на следующем саммите НАТО лидеры утвердят новые цели: 3,5% ВВП должны пойти на основные оборонные расходы, еще 1,5% — на другие оборонные нужды до 2032 года.

Как пишет Bloomberg, неопределенность относительно завершения войны в Украине заставляет европейские страны усиливать свою армию.

Так, после недавнего телефонного разговора Трампа с Путиным, который не дал результатов в вопросе мира, новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна уже движется в сторону увеличения оборонного бюджета.

Другие страны НАТО также начали считать, сколько им придется тратить. Например, в Нидерландах подсчитали, что для достижения новых оборонных целей им понадобится до $21,4 млрд ежегодно.

Источник : Bloomberg

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