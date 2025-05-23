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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
3 мин.

Увидел в саду 135-метровый корабль: в Норвегии судно очень странно село на мель

судно сіло на мілину в саду
Фото: Pixabay

В Норвегии мужчина проснулся и увидел в своем садике перед домом огромный контейнеровоз, севший на мель.

Это было нереально

Накануне, 22 мая, 135-метровый корабль прошел всего в нескольких метрах от дома Йогана Гельберга. Тогда его сосед наблюдал за судном, направлявшимся прямо к берегу в Бинесете, близ города Тронгейм.

— Звонок в дверь прозвенел в то время суток, когда я не люблю открывать, — сказал Гельберг.

Он рассказал, что увидел корабль только когда подошел к окну. По словам мужчины, ему пришлось согнуть шею, чтобы увидеть его верхушку.

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— Это было так нереально, — заметил норвежец.

По его словам, если бы судно сели на мель на пять метров южнее, то должно оказаться в его спальне.

Разбудил звук корабля

Его сосед Йостейн Йоргенсен рассказал, что разбудил звук корабля, который на полной скорости направлялся к берегу. Тогда он побежал к дому Гельберга.

— Я был уверен, что он уже на улице, но нет, никаких признаков жизни не было. Я много раз звонил в дверь, но ничего, — сказал Йоргенсен и добавил, что смог связаться с соседом после звонка.

Причина неизвестна

Грузовое судно NCL Salten под кипрским флагом, на борту которого было 16 человек, двигалось в город Оркангер, но сбилось с курса. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина аварии пока неизвестна, норвежская полиция проводит расследование.

Руководитель компании NCL, зафрахтовавшей судно, заявил, что это был серьезный инцидент. Судно и раньше садилось на мель, в 2023 году, но тогда отплыть удалось собственными силами.

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Источник: ВВС
Корабель, Норвегия
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