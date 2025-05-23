Польские истребители перехватили российский самолет Су-24 на Балтийским морем

В четверг, 22 мая, поздно вечером польские истребители перехватили над Балтийским морем и заставили отступить российский бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщил сегодня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Bloomberg.

Польские ВВС перехватили российский Су-24

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что речь идет об умышленных действиях со стороны России, а не о случайности.

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По словам министра, объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, которые находятся в Литве, перехватить российский самолет, когда тот выполнял “опасные маневры”.

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

— Это не случайные действия, а преднамеренные, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее на этой неделе Польша также сообщила о том, что российский танкер, находящийся под санкциями, выполнял “подозрительные маневры” в районе подводного кабеля, который соединяет электросети Польши и Швеции.

По информации польских вооруженных сил, после того как они отреагировали на ситуацию, танкер отправился в российский порт. Повреждений подводного электрокабеля зафиксировано не было.

Напомним, 24 апреля двое истребителей Jas 39 Gripen, дислоцированных на авиабазе в Польше, перехватили российский самолет-разведчик в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

За неделю до этого пилоты ВВС Великобритании дважды фиксировали тот же самолет, однако не смогли установить связь с его экипажем.

Несмотря на рост напряжения, нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. Польская сторона усилила дежурство истребителей и привела системы противовоздушной обороны в наивысшую боевую готовность.

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