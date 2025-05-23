Россия пытается вывести США из мирного процесса по Украине — Сибига
Россия пытается добиться того, чтобы Соединенные Штаты Америки вышли из процесса переговоров по достижению мира в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украина нуждается в участии США в мирных переговорах
— Я не верю ни в одну инфраструктуру безопасности в Европе без США. Мы нуждаемся в вовлеченности США. Мы приветствуем мирные усилия США. Мы приветствуем мирные усилия президента Трампа, — заявил Сибига во время разговора с журналистами в пятницу в Киеве.
Он напомнил о переговорах, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, отметив, что к продолжению той встречи не должны выдвигаться никакие дополнительные условия.
Никаких условий для продолжения встречи в Турции быть не может, ведь там была достигнута конкретная договоренность. Если отбросить все псевдоисторические размышления со стороны российской делегации, то ключевым стало первое — обмен военнопленными. И он уже стартовал, — подчеркнул министр.
Вторым результатом переговоров, по словам главы МИД, стало согласование взглядов на возможное перемирие.
— Мы ждем, что российская сторона предоставит свое видение, концепцию и предложения относительно будущего безусловного перемирия. Со своей стороны мы также готовим соответствующее видение и передадим его россиянам, — отметил Сибига.
Сибига ранее говорил о том, что Украина хотела бы привлечь Дональда Трампа к предстоящей встрече между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые переговоры между украинской и российской делегациями.
Ключевыми темами стали прекращение огня и обмен пленными, в частности рассматривалась формула обмена в формате 1000 на 1000.