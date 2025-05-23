Трамп анонсировал 50% пошлины на товары из ЕС и налоги для Apple

Торговые переговоры между США и Европейским Союзом зашли в тупик. Вашингтон с 1 июня может поднять пошлины на импорт европейских товаров до 50%.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truthsocial.

Трамп пригрозил новыми пошлинами

По словам Трампа, ничего конструктивного из переговоров не вышло, поэтому он предлагает ввести с 1 июня 2025 года 50% пошлины на импорт товаров из ЕС.

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Глава Белого дома утверждает, что Европейский Союз якобы создали, чтобы получать торговые преимущества от Соединенных Штатов.

— Их мощные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, монетарные манипуляции, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере более $250 000 000 в год, что является абсолютно неприемлемым. Новые пошлины не будут применять, если продукт будет изготовлен в Соединенных Штатах, — написал президент США.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что может обязать Apple платить налоги, если их техника будет производиться в других странах.

— Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. Если это не так, то Apple должна уплатить США налог в размере не менее 25%. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! — написал он в Truthsocial.

Напомним, в марте США ввели 25% пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле — 20% пошлины на другие европейские товары. Впоследствии, до 8 июля, тарифы уменьшили до 10% и дали 90 дней на переговоры для заключения полного тарифного соглашения.

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