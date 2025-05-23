Трамп использовал кадры из Конго для подтверждения “убийств белых фермеров” в ЮАР

Во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп представил ложное визуальное доказательное подтверждение якобы массовых убийств белых южноафриканцев.

Трамп спутал Конго с ЮАР

Как сообщает агентство Reuters, на самом деле показанное Трампом изображение было снято в Демократической Республике Конго и не имело никакого отношения к ЮАР.

— Это все белые фермеры, которых хоронят, — заявил Трамп, демонстрируя Рамафоси распечатку статьи со фотографией, которая, как позже выяснилось, принадлежит видеорепортажу Reuters из Гома, где гуманитарные работники грузили тела погибших после боев с повстанцами М23.

Публикация, на которую ссылался Трамп, была размещена в консервативном интернет-журнале American Thinker.

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Она содержала скриншот с видео, загруженного на YouTube, и хотя не имела подписи к изображению, из контекста следовало, что речь идет о Южной Африке.

Главная редактор блога Андреа Видбург в ответ на запрос Reuters признала, что Трамп “неправильно идентифицировал изображение”, однако при этом добавила, что материал “освещал давление на белых южноафриканцев” и критиковал “марксистское правительство Рамафосы”.

Автор оригинального видео – видеожурналист Reuters Джаффар Аль-Катанти – был шокирован использованием его работы.

– На глазах у всего мира президент Трамп использовал мой образ, снятый в ДРК, чтобы попытаться убедить президента Рамафоса, что в его стране убивают белых, – заявил он.

Журналист подчеркнул, что кадры, снятые в Гоме после нападения группировки М23, уникальны и доступны только Reuters.

Во время встречи Трамп также демонстрировал видео, подтверждающее “геноцид белых фермеров в ЮАР”, а также просматривал печатные статьи, эмоционально комментируя.

– Смерть, смерть, смерть, ужасная смерть, – комментировал Трамп.

Визит Рамафосы в Вашингтон на этой неделе был направлен на стабилизацию отношений с США, которые ухудшились из-за многочисленных упреков Трампа относительно земельной реформы, внешней политики ЮАР и якобы притеснений белого меньшинства — что власти Южной Африки категорически отрицают.

Напомним, 21 мая, Президент США Дональд Трамп устроил засаду в Овальном кабинете президенту ЮАР.

Он показал Сириле Рамафосу видео, которое, по его словам, демонстрирует “геноцид белых фермеров”.

В свою очередь президент Южной Африки отверг все обвинения.

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