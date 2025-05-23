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В ЕС призвали подготовить население к войне и природным катастрофам — СМИ

Європейський Союз, прапор ЄС
Фото: Pixabay

Страны Балтии, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Люксембург обратились к Европейскому Союзу с просьбой срочно повысить уровень подготовки населения к возможным военным угрозам и природным бедствиям из-за российского вторжения в Украину и недавних перебоев с электроснабжением в Испании.

Об этом министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Веел сказал Financial Times.

ЕС призвали повысить готовность к войне и стихийным бедствиям

Страны обратились к Евросоюзу после того, как европейские спецслужбы предупредили о вероятности нападения России на государство — члена ЕС в ближайшие три-пять лет. Кроме этого, в список угроз добавились и природные катастрофы, такие как наводнения и лесные пожары, которые связаны с изменением климата.

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— Мы все знаем, что мир вокруг нас меняется, что мы находимся в новой геополитической среде, где риск кризиса или даже войны является реалистичным. Это требует от нас сделать многое, — сказал ван Веел.

Отмечается, что на этой неделе чиновник встречался в Брюсселе со своими коллегами из стран Балтии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Люксембурга, чтобы обсудить, как повысить устойчивость их государств в то время, когда ЕС вкладывает большие средства в оборону для подготовки к возможному масштабному конфликту.

По его словам, группа министров считает себя, “возможно, более продвинутой” в вопросах готовности, чем другие страны, которые менее активно готовы идти их путем, частично из-за опасений вызвать панику среди населения.

— Некоторые страны только что установили сирены. Другие страны сказали нам, что 25 лет назад они прекратили использовать сирены. Итак, есть разные подходы к этим вопросам, — сказал ван Веел.

Он подчеркнул, что если готовиться к худшему варианту — войне, то с природными катастрофами справиться будет значительно проще.

Дэвид ван Веел добавил, что для эффективной реакции необходима координация между столицами в вопросах накопления запасов, систем оповещения и обустройства достаточного количества укрытий.

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Источник: Financial Times
Європейський Союз, ЕС, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Фінляндія, Швеция
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