Дроны снова атаковали российский Елец: под ударом мог быть завод Энергия

Ночью и утром 24 мая жители города Елец Липецкой области РФ слышали взрывы. Они утверждают, что дроны снова атаковали завод Энергия, где производят батареи для БпЛА.

Атака на завод Энергия 24 мая

По сообщениям издания ASTRA, этой ночью жители Ельца слышали по меньшей мере пять взрывов в районе завода Энергия, который накануне также атаковали беспилотники.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил массированную атаку беспилотников и работу по ним ПВО.

Он также заявил о падении дронов в промышленной зоне Ельца.

По его словам, на месте работают оперативные службы, но якобы обошлось без жертв.

В Минобороны РФ утверджают, что за ночь и утро 24 мая дежурными средствами ПВО уничтожены два БпЛА над территорией Липецкой области,

Накануне, в ночь на 23 мая, подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод Энергия, что в городе Елец Липецкой области, сообщили в Генштабе Украины.

Завод Энергия в Липецкой области считается крупнейшим предприятием РФ, которое специализируется на производстве химических источников тока. Его продукция используется, в частности, и в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.

Среди его продукции – аккумуляторы к БпЛА, а также батареи для авиации и флота.

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