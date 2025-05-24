США в коммюнике G7 неожиданно осудили войну, которую РФ ведет против Украины
Министры финансов стран G7, в частности США, в совместном коммюнике осудили продолжение жестокой войны России против Украины и пообещали усилить санкции против Москвы, если российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, отмечая, что документ ознаменовал «значительное изменение» в политике администрации президента США Дональда Трампа.
США в коммюнике G7 осудили войну РФ против Украины
— Мы осуждаем жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем огромную устойчивость украинского народа и экономики, — заявили министры финансов G7 после трехдневного саммита в Банффи, Канада, в котором принял участие министр финансов США Скотт Бессент.
В документе также говорится, что страны G7 “остаются преданными непоколебимой поддержке Украины в защите своей территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру”.
Издание пишет, что это заявление противоречит предыдущим позициям Белого дома, которые он занимал в начале своих «мирных усилий». В частности, ранее США не поддержали в ООН резолюцию, которая осуждает войну России против Украины и требует от Москвы вывода войск с украинской территории.
В резолюции страны G7 подтвердили “решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине”. Кроме того они пообещали сохранить замороженные российские активы и изучить новые карательные меры.
— Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций, — говорится в заявлении.
По данным The Telegraph, в Брюсселе коммюнике встретили с облегчением, а один западный чиновник, который работает над политикой G7 в отношении Украины, сказал: Слава Богу!
Фото: G7