США в коммюнике G7 неожиданно осудили войну, которую РФ ведет против Украины

Министры финансов стран G7, в частности США, в совместном коммюнике осудили продолжение жестокой войны России против Украины и пообещали усилить санкции против Москвы, если российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, отмечая, что документ ознаменовал «значительное изменение» в политике администрации президента США Дональда Трампа.

США в коммюнике G7 осудили войну РФ против Украины

— Мы осуждаем жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем огромную устойчивость украинского народа и экономики, — заявили министры финансов G7 после трехдневного саммита в Банффи, Канада, в котором принял участие министр финансов США Скотт Бессент.

В документе также говорится, что страны G7 “остаются преданными непоколебимой поддержке Украины в защите своей территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру”.

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Издание пишет, что это заявление противоречит предыдущим позициям Белого дома, которые он занимал в начале своих «мирных усилий». В частности, ранее США не поддержали в ООН резолюцию, которая осуждает войну России против Украины и требует от Москвы вывода войск с украинской территории.

В резолюции страны G7 подтвердили “решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине”. Кроме того они пообещали сохранить замороженные российские активы и изучить новые карательные меры.

— Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций, — говорится в заявлении.

По данным The Telegraph, в Брюсселе коммюнике встретили с облегчением, а один западный чиновник, который работает над политикой G7 в отношении Украины, сказал: Слава Богу!

Фото: G7

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