Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

США в коммюнике G7 неожиданно осудили войну, которую РФ ведет против Украины

міністри фінансів G7

Министры финансов стран G7, в частности США, в совместном коммюнике осудили продолжение жестокой войны России против Украины и пообещали усилить санкции против Москвы, если российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, отмечая, что документ ознаменовал «значительное изменение» в политике администрации президента США Дональда Трампа.

США в коммюнике G7 осудили войну РФ против Украины

— Мы осуждаем жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем огромную устойчивость украинского народа и экономики, — заявили министры финансов G7 после трехдневного саммита в Банффи, Канада, в котором принял участие министр финансов США Скотт Бессент.

В документе также говорится, что страны G7 “остаются преданными непоколебимой поддержке Украины в защите своей территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру”.

Сейчас смотрят

Издание пишет, что это заявление противоречит предыдущим позициям Белого дома, которые он занимал в начале своих «мирных усилий». В частности, ранее США не поддержали в ООН резолюцию, которая осуждает войну России против Украины и требует от Москвы вывода войск с украинской территории.

В резолюции страны G7 подтвердили “решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине”. Кроме того они пообещали сохранить замороженные российские активы и изучить новые карательные меры.

— Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций, — говорится в заявлении.

По данным The Telegraph, в Брюсселе коммюнике встретили с облегчением, а один западный чиновник, который работает над политикой G7 в отношении Украины, сказал: Слава Богу!

Читайте также
США не могут решить все мировые проблемы: Рубио назвал приоритеты Белого дома
Марко Рубіо

Фото: G7

G7, Война в Украине, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь