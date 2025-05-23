Трамп подтвердил проведение “грандиозного” военного парада в день его рождения

В Вашингтоне 14 июня пройдет масштабный Большой военный парад по случаю 250-летия армии США. 6,7 тыс. солдат, десятки танков, боевых машин и самолетов пройдут и пролетят по центральной части столицы.

Действо завершится вручением флага президенту Дональду Трампу на его 79-й день рождения, пишет Axios.

Большой военный парад 14 июня

— С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия аармии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их замечательным парадом — достойным их службы и жертвы, — написал в Truth Social Дональд Трамп.

Парад пройдет по авеню Конституции — от 23 до 15 улицы, где подразделения будут маршировать в форме разных эпох — от Войны за независимость до Второй мировой.

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Масштабное мероприятие завершится десантированием парашютистов подразделения Золотые рыцари (Golden Knights), которые вручат сложенный американский флаг президенту США Дональду Трампу в день его 79-летия.

На брифинге в Пентагоне представитель армии США Стив Уоррен сообщил, что только танков Abrams на параде будет 28. Чтобы защитить асфальт от 68-тонных боевых машин, на улицах положат специальные металлические плиты. Первые танки уже загрузили на поезда на базе Форт Кавазос в Техасе.

Участие в параде также примут 28 боевых машин Bradley, бронетехника Stryker, четыре самоходные артиллерийские установки Paladin, артиллерия и несколько машин для пехотных подразделений. К параду также присоединятся 34 лошади, два мула и одна служебная собака.

Запланировано авиашоу — над столицей пролетят более 50 военных вертолетов, а также исторические самолеты, среди которых бомбардировщик B-25 и истребитель P-51 Mustang.

После вручения флага президент Трамп приведет к присяге 250 новобранцев Армии США.

На вопрос, планирует ли армия отметить день рождения Трампа, Уоррен ответил: Нет, таких планов нет. Это день рождения Армии — уже 250-й. Мы проводили такие мероприятия уже 249 раз.

Стоимость парада может достичь до $45 млн

Расходы на празднование, по оценке армии, составят от $25 до $45 млн. В рамках празднований также состоится фестиваль армии США на Национальной аллее — открытый для общественности с 11:00 до 18:00.

Там будут представлены экспозиции, оружие, соревнования военных по физической подготовке и специальная зона для детей от Национальной футбольной лиги, в которой примет участие главный тренер команды Commanders Дэн Куинн.

Музыкальную часть обеспечат кантри-певцы Ноа Гикс и Скотти Гастингс, а также DJ Nyla.

Что касается самого парада — первоначальные планы предусматривали шествие от Пентагона через Мемориальный мост, но из-за веса техники было решено доставить ее грузовиками до точки вблизи парка Вест-Потомак. Таким образом, танки не будут пересекать реку Потомак.

Военнослужащие будут размещены в двух правительственных офисных зданиях, будут спать на полевых кроватях, питаться армейскими пайками MRE, имея также суточные $69.

Отдельно для президента Трампа строится трибуна на Эллипсе, откуда он будет наблюдать за парадом. За ее возведение отвечает Белый дом. Парад классифицирован как событие национальной специальной безопасности, поэтому уровень охраны будет приближенным к инаугурационному. Расходы на охрану пока не раскрываются.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер уже выразила обеспокоенность относительно возможных повреждений дорог, на что полковник армейского корпуса инженеров Джесси Карри заверил журналистов: Армия несет ответственность за любые повреждения.

Проведение военных парадов всегда вызывает резонанс в США. Трамп неоднократно высказывал идею проведения масштабного парада по образцу французского Дня взятия Бастилии (Bastille Day). Теперь, при его президентстве в день его рождения, эта идея реализуется в полном объеме.

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