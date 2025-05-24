В России поражен химкомбинат Азот, продукция которого используется в ВПК
Утром 24 мая в российском городе Новомосковск Тульской области произошел пожар на химическом заводе Азот. Это стало последствием атаки беспилотников.
Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA, со ссылкой на местных жителей, а также это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Под атаку дронов попало химическое предприятие Азот
Как сообщает ASTRA, пожар охватил несколько цехов предприятия, в частности Аммиак-2, Карбамид-2 и цех 5А. Видео с места событий подтверждают задымление в районе завода. Отмечается, что кадры сделаны примерно в 4 км от предприятия.
Губернатор области сообщил, что в результате атаки на предприятие в Новомосковске Тульской области поврежден газопровод, пострадали три человека. Позже он уточнил, что емкости с кислотой также были повреждены.
Местные жители сообщают, что из села Грицово, расположенного примерно в 10 км от завода, проводится эвакуация.
Как отметил Коваленко, некоторые вещества, которые изготавливаются на предприятии, могут быть использованы для нужд армии, например:
- аммиачная селитра — один из компонентов, который используют для изготовления взрывчатки;
- метанол — может быть сырьем для производства топлива, в том числе и ракетного;
- аргон — инертный газ, который применяется в металлургии, например, при сварке и обработке металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Согласно информации на сайте предприятия, Новомосковская акционерная компания Азот является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений в РФ, а также одним из лидеров в отрасли по объемам и разнообразию продукции.
Завод производит минеральные удобрения, аммиак, пластмассы, смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон и метанол.
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