В России поражен химкомбинат Азот, продукция которого используется в ВПК

Утром 24 мая в российском городе Новомосковск Тульской области произошел пожар на химическом заводе Азот. Это стало последствием атаки беспилотников.

Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA, со ссылкой на местных жителей, а также это подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Под атаку дронов попало химическое предприятие Азот

Как сообщает ASTRA, пожар охватил несколько цехов предприятия, в частности Аммиак-2, Карбамид-2 и цех 5А. Видео с места событий подтверждают задымление в районе завода. Отмечается, что кадры сделаны примерно в 4 км от предприятия.

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Губернатор области сообщил, что в результате атаки на предприятие в Новомосковске Тульской области поврежден газопровод, пострадали три человека. Позже он уточнил, что емкости с кислотой также были повреждены.

Местные жители сообщают, что из села Грицово, расположенного примерно в 10 км от завода, проводится эвакуация.

Как отметил Коваленко, некоторые вещества, которые изготавливаются на предприятии, могут быть использованы для нужд армии, например:

аммиачная селитра — один из компонентов, который используют для изготовления взрывчатки;

метанол — может быть сырьем для производства топлива, в том числе и ракетного;

аргон — инертный газ, который применяется в металлургии, например, при сварке и обработке металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Согласно информации на сайте предприятия, Новомосковская акционерная компания Азот является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений в РФ, а также одним из лидеров в отрасли по объемам и разнообразию продукции.

Завод производит минеральные удобрения, аммиак, пластмассы, смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон и метанол.

Фото: Скриншот

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