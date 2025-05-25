После авиаударов по Украине: Кая Каллас призвала максимально усилить давление на РФ

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к самому сильному международному давлению на Россию после двух дней массированных российских авиаударов, в результате которых пострадали гражданские здания по всей Украине.

— Атаки прошлой ночи вновь продемонстрировали, что Россия нацелена на еще большие страдания и уничтожение Украины. Ужасно видеть, как дети среди невинных жертв получают увечья и погибают. Мои мысли сегодня с семьями. Нам необходимо сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войн, — написала Каллас в сети Х.

Верный союзник Украины

Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, является верным союзником Украины. Недавно она заявила, что не думает, что Россия действительно заинтересована в установлении мира на Украине.

Во вторник ЕС согласился ввести новые санкции против России, в частности, против почти 200 судов теневого флота, незаконно перевозящих нефть, чтобы обойти западные ограничения, примененные в связи с полномасштабным вторжением Москвы на Украину.

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Молчание поощряет Путина

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, каждый террористический российский удар, как ночью на 25 мая, является достаточной причиной для новых санкций против РФ.

— Россия затягивает эту войну и каждый день продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина, – уверен Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что без действительно сильного давления на российское руководство жестокость РФ не остановить.

Источник : The Guardian

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