РФ перебросила в Беларусь 200 “арктическую” бригаду: возможно ли наступление на Украину

В Беларусь прибыла 200 мотострелковая Печенгская бригада РФ, которая в боях под Харьковом в 2022 году понесла потери.

О роли и текущем состоянии этой бригады белорусской службе Радио Свобода рассказал Томас Нильсен, редактор норвежского военно-аналитического издания The Barents Observer.

Что известно о Печенгской бригаде РФ

Так на параде к 9 мая в Минске российскую армию представил механизированный расчет — бригада, которая, среди прочего, охраняет российский атомный флот вблизи границы с Норвегией.

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Учитывая публикации белорусских СМИ, по состоянию на 30 марта 2025 года в Беларусь могли завезти 21 бронированный автомобиль Линза и Спартак. Именно столько их участвовало в репетициях парада на аэродроме Липки и в Минске. На кадрах 9 мая было видно только 12 таких машин. По информации Общества белорусских железнодорожников, количество привезенной техники могло быть больше 21 единицы.

Автомобили имели номерные знаки с кодом, который военные эксперты относят к 12 Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов. Ведомство имеет специальную службу контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

Машины привезли на станцию Озерище под Минском. Туда же прибыли российские военнослужащие. Они носили шевроны 200 отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской бригады ВС РФ. Их встретил подполковник Павел Чайка — командир белорусского 56 Тильзитского отдельного полка связи, дислоцирующегося в Уручье.

200 бригада дислоцируется в городе Печенга, что в нескольких километрах от Норвегии в Мурманской области. Бригада входит в состав Северного флота России, основу которого составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки и тому подобное.

200 бригада входит в состав Ленинградского военного округа, который сформировали 1 марта 2024 года — через год после вступления Финляндии в НАТО. Российские войска, размещенные здесь, потенциально могут угрожать Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Общество железнодорожников Беларуси считает, что поездов с российскими военными и техникой могло быть два. Их отправили со станции Луостари в Мурманской области из российской воинской части № 08275 (200 отдельная гвардейская бригада) в белорусскую воинскую часть № 29766 (56 Тильзитский отдельный полк связи). Один из поездов точно прибыл на станцию Озерище под Минском, о другом поезде ничего неизвестно.

Милитаризованный Кольский полуостров

Железнодорожная станция Луостари (на Кольском полуострове) расположена в 6 км от базы 200 бригады. В регионе расположено несколько десятков российских воинских частей, а также хранилища и бункеры, где Россия хранит тактическое и стратегическое ядерное оружие. В водах возле полуострова находятся атомные подводные лодки.

200 отдельная мотострелковая Печенгская бригада, которая считается одной из лучше всего оснащенных, воевала в Украине, где наши Силы обороны ее почти уничтожили.

Война в Украине

200 бригада была в Сирии, чтобы помочь президенту Башару Асаду сохранить власть. Расследование Bellingcat показало, что бригада тайно участвовала в нападении на Украину в 2014 году.

Американское издание Washington Post нашло доказательства, что 200 бригада 24 февраля 2022 года зашла в Украину, но штурмуя Харьков, понесла большие потери.

Так, во время одной из атак в начале марта 2022 года российская 200 бригада оставила на поле боя около 30 единиц техники. Российские солдаты тогда просто убежали, потому что не ожидали решительного отпора от ВСУ. По данным Washington Post, к концу весны 2022 года в бригаде осталось 900 из 1400 солдат.

На сегодня солдаты российской 200 бригады воюют в составе Южной группы российских войск РФ на Донецко-Луганском направлении.

По словам Томаса Нильсена, редактора The Barents Observer, на сегодня бригада еще не восстановила свою численность.

— В районе Печенги осталось очень мало военной техники, в частности танков. 200 бригада имеет несколько складов снаряжения за пределами военного городка. Там стояло много машин, мы предполагаем, советского производства. Я имею в виду старые автомобили, которые активно не использовались в последние годы. Но прошлым летом они также начали отправлять эти машины в Украину. Несмотря на это, бригада получила несколько новых танков, очевидно, Т-90, — рассказал Томас Нильсен.

По его словам, 200 бригада на севере РФ сегодня очень плохо оснащена по сравнению с тем, что было три года назад. Кроме того, личный состав плохо обучен — они проходят короткое обучение в два-три месяца, а потом их отправляют на войну против Украины.

Куда отправятся Спартаки и Линзы

Машины Спартак и особенно Линза крайне редко использовались на войне в Украине. Поэтому возникает вопрос, почему столько оборудования перевезли в Беларусь. Маловероятно, что бронетехника просто вернется 2000 км назад в Мурманскую область. Поэтому напрашивается вывод, что техника и личный состав российской арктической бригады останется на территории Беларуси.

Белорусская служба Радио Свобода ранее сообщала, что вблизи Осиповичей продолжается активное строительство, где, возможно, готовится хранилище для российских ядерных боеприпасов. В самих Осиповичах строят новые ангары для техники, склады, жилье для военнослужащих. Здесь также расположены переданные Россией Искандеры, которые могут применять и ядерные боеголовки.

Если ядерное оружие завезут в Беларусь, то все действия с ним будут осуществлять военнослужащие 12 Главного управления Минобороны РФ. Томас Нильсен не слышал, чтобы военнослужащие 200 бригады участвовали в охране и обслуживании ядерного оружия вместе с 12 Главным управлением Министерства обороны.

Возможно ли новое наступление на Украину

Бронетехника, переданная Беларуси, может остаться до совместных белорусско-российских учений Запад-2025, запланированных на начало осени, говорит Нильсен.

Существует вероятность, что бронетехнику с парада могут отправить дальше, непосредственно в зону боевых действий в Украину. А Беларусь является просто транзитным пунктом.

Белорусская служба Радио Свобода нашла несколько подтверждений в соцсетях военных об использовании такой бронетехники в Украине 200 российской бригадой.

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