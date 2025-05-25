В Москве из-за дронов закрывали три аэропорта

В Москве аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно переставали принимать и отправлять рейсы на несколько часов днем 25 мая. Это было сделано “для обеспечения безопасности полетов”.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о возобновлении работы опубликовано после 18:30.

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Атака дронов в Москве

Днем 25 мая городской голова Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех БпЛА, которые направлялись на столицу России. По его данным, их сбили системы ПВО. Других подробностей Собянин не привел.

В ночь на 25 мая аэропорты Москвы несколько раз останавливали полеты. Министерство обороны РФ отчиталось, что было сбито 110 украинских беспилотников над 12 регионами и оккупированным Крымом.

Напомним, что Россию за двое суток — с 20:00 20 мая до 20:00 22 мая — атаковало 644 ударных дрона. Неспокойно было жителям России по меньшей мере в 13 регионах, в частности, и в Москве.

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