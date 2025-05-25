Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

В Москве из-за дронов закрывали три аэропорта

дрон
Фото: Unsplash

В Москве аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно переставали принимать и отправлять рейсы на несколько часов днем 25 мая. Это было сделано “для обеспечения безопасности полетов”.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о возобновлении работы опубликовано после 18:30.

Сейчас смотрят

Атака дронов в Москве

Днем 25 мая городской голова Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех БпЛА, которые направлялись на столицу России. По его данным, их сбили системы ПВО. Других подробностей Собянин не привел.

В ночь на 25 мая аэропорты Москвы несколько раз останавливали полеты. Министерство обороны РФ отчиталось, что было сбито 110 украинских беспилотников над 12 регионами и оккупированным Крымом.

Напомним, что Россию за двое суток — с 20:00 20 мая до 20:00 22 мая — атаковало 644 ударных дрона. Неспокойно было жителям России по меньшей мере в 13 регионах, в частности, и в Москве.

дрон, Москва, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь