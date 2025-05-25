В Москве из-за дронов закрывали три аэропорта
В Москве аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно переставали принимать и отправлять рейсы на несколько часов днем 25 мая. Это было сделано “для обеспечения безопасности полетов”.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Информация о возобновлении работы опубликовано после 18:30.
Атака дронов в Москве
Днем 25 мая городской голова Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех БпЛА, которые направлялись на столицу России. По его данным, их сбили системы ПВО. Других подробностей Собянин не привел.
В ночь на 25 мая аэропорты Москвы несколько раз останавливали полеты. Министерство обороны РФ отчиталось, что было сбито 110 украинских беспилотников над 12 регионами и оккупированным Крымом.
Напомним, что Россию за двое суток — с 20:00 20 мая до 20:00 22 мая — атаковало 644 ударных дрона. Неспокойно было жителям России по меньшей мере в 13 регионах, в частности, и в Москве.