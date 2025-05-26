Агенты РФ вербуют украинцев в российских церквях за рубежом — разведка

Агенты российских спецслужб могут вербовать украинских беженцев за рубежом через церкви.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

Российские священники — агенты спецслужб РФ

— Часть из 6,5 млн украинцев, которые покинули страну из-за войны, оказалась под влиянием российской церкви. Российские священнослужители — уже не просто попы. Они являются агентами, прибывшими в Европу с конкретной миссией. За ними стоит Служба внешней разведки РФ или ФСБ, — подчеркнул он.

По словам Иващенко, подобный случай был зафиксирован в одной из стран северной Европы.

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Он добавил, что западные государства выделяют деньги местным приходам, а священники эти деньги переводят на временно оккупированные территории Украины, поддерживая врага.

Иванченко пояснил, что в церквях не звучат прямые призывы к шпионажу, вместо этого прихожанам внушают определенные действия.

Глава Службы внешней разведки подтвердил, что украинцев могут вербовать в церквях за пределами Украины.

— Именно так. Люди выехали в Польшу, Германию, Италию, Черногорию — кто куда. А там тоже россияне, — отметил он.

И если внутри Украины на такие угрозы реагирует Служба безопасности, то за рубежом наши граждане остаются без государственной защиты. Они находятся под юрисдикцией законов той страны, в которую выехали.

— И это проблема, потому что их могут вербовать, влиять на них, использовать, — пояснил Иващенко.

Напомним, 29 апреля 2025 года Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия определила новых представителей Русской православной церкви. Они получили задание продвигать идеи так называемого русского мира на территории Украины.

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