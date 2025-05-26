Страны НАТО постепенно приближаются к оборонным расходам в 5% ВВП — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что страны-члены Альянса движутся к принятию новой цели по оборонным расходам на уровне 5% от ВВП.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято на саммите в июне, пишет Bloomberg.

Страны НАТО будут тратить на оборону 5% ВВП — Рютте

— Я предполагаю, что в Гааге мы согласимся на новую высокую цель оборонных расходов — всего 5%, — заявил Рютте во время сессии вопросов и ответов на Парламентской ассамблее НАТО в США.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схооф вспомнил эту цифру, отметив, что именно генеральный секретарь предложил ее.

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По словам Схоофа, Рютте предложил новую структуру расходов: 3,5% ВВП — на непосредственные оборонные нужды (вооружение, армия, техника) и еще 1,5% — на сопутствующие расходы, связанные с обороной, в частности инфраструктуру для военной мобильности.

Хотя Рютте публично не подтвердил точные цифры, он заявил, что расходы на непосредственную оборону должны быть “существенно выше 3%”, а к ним будут добавляться еще и расходы на сопутствующие нужды, которые будут учитываться отдельно.

Президент США Дональд Трамп впервые выдвинул требование к союзникам тратить 5% на оборону в начале этого года, пригрозив выйти из Альянса или ограничить защиту только тех стран, которые инвестируют достаточно в оборону.

На тот момент эта цифра казалась нереальной, но теперь европейские союзники и Канада пришли к согласию, что их расходы нужно существенно увеличить.

По данным ежегодного отчета НАТО, обнародованного в апреле, только 23 из 32 стран-членов достигли нынешней цели расходов в 2% ВВП. Однако, по информации Bloomberg, ожидается, что все страны-члены выполнят этот минимум к лету.

Повышение оборонных расходов происходит на фоне роста глобальной нестабильности, в частности из-за вторжения России в Украину, напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и растущих угроз со стороны авторитарных режимов.

Вашингтон отмечает, что союзники должны больше брать на себя ответственность за собственную безопасность.

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