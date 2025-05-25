Китай поставляет на 20 заводов РФ спецхимию, порох и станки — глава Службы внешней разведки

Китай отправляет на 20 военных заводов России спецхимию, порох и станки.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет Укринформ.

— Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам, — отметил он.

Иващенко об авиационном сотрудничестве КНР и РФ

К тому же, как добавил Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества РФ с КНР. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях были зафиксированы крупные поставки спецхимии.

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Кроме того, глава СВРУ также рассказал, что на начало 2025 года 80% критической электроники для дронов страны-агрессора — китайского происхождения. В частности, есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в РФ поступает все необходимое для производства микроэлектроники.

К слову, ранее бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что продолжение войны Россией против Украины стало возможным исключительно благодаря поддержке со стороны Китая и других авторитарных режимов.

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