Китай поставляет на 20 заводов РФ спецхимию, порох и станки — глава Службы внешней разведки
Китай отправляет на 20 военных заводов России спецхимию, порох и станки.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет Укринформ.
— Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам, — отметил он.
Иващенко об авиационном сотрудничестве КНР и РФ
К тому же, как добавил Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества РФ с КНР. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях были зафиксированы крупные поставки спецхимии.
Кроме того, глава СВРУ также рассказал, что на начало 2025 года 80% критической электроники для дронов страны-агрессора — китайского происхождения. В частности, есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в РФ поступает все необходимое для производства микроэлектроники.
К слову, ранее бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что продолжение войны Россией против Украины стало возможным исключительно благодаря поддержке со стороны Китая и других авторитарных режимов.