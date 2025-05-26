Маскулинность и традиционные ценности: молодые мужчины в США переходят в РПЦ

Во время воскресной литургии в церкви отца Моисея бросается в глаза количество молодых мужчин в возрасте 20-30 лет, которые стоят в задней части храма, крестятся и молятся.

Многих из них привлекает религия с традициями, берущими начало с четвертого века, как противовес современному образу жизни в США, пишет ВВС.

РПЦ — одна из самых консервативных церквей

Программист Теодор рассказывает, что у него были работу мечты и женаа, но он чувствовал внутреннюю пустоту. Он считает, что современное общество очень критически относится к мужчинам. В частности, его возмущает осуждение в адрес мужчин, которые стремятся обеспечивать семью, тогда как жена занимается домом.

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— Нам говорят, что это токсичные отношения, — говорит Теодор, — но так быть не должно.

Большинство новообращенных в православие, по словам священников, обучают своих детей дома. Частично это связано с убеждением, что женщины должны сосредоточиться на семье, а не на карьере. Архиерей отец Джон Уайтфорд из Техаса называет домашнее обучение способом защитить детей — в частности, от разговоров о гендерной идентичности.

Православные христиане составляют лишь около 1% населения США. Сюда входят как верующие Восточного обряда (в частности из России, Украины, Греции), так и Ориентальные православные (с Ближнего Востока и Африки). Русская православная церковь за рубежом (ROCOR), основанная беглецами от революции 1917 года, считается одной из самых консервативных юрисдикций в США.

Мужчин привлекает православная вера

По данным Pew Research Center, доля мужчин среди православных христиан в США выросла до 64% по сравнению с 46% в 2007 году. Опрос среди 773 новообращенных, проведенный Православной церковью в Америке (OCA), подтверждает: большинство новичков — мужчины, многие из них пришли к вере во время пандемии.

Профессор Скотт Кенуорси, исследователь истории православия, говорит, что его приход в Цинциннати после локдауна стремительно растет. Количество новых людей, которые готовятся к крещению, стабильно увеличивается.

Онлайн-пространство играет ключевую роль в этой волне новообращенных. У отца Моисея — большая аудитория в Instagram. Его посты, в частности о рождении шестого ребенка, собирают тысячи лайков. В то же время появляются десятки подкастов, видео и сообществ, ориентированных преимущественно на мужскую аудиторию.

Отец Моисей призывает своих прихожан выбирать между монашеством или браком и иметь в браке как можно больше детей, не используя контрацепцию. О мастурбации он говорит как о “жалкой и недостойной мужчины”. Само православие он считает не “маскулинным”, а “нормальным”, в противовес западному миру, который, по его мнению, слишком феминизирован.

Элисса Белетич Дэвис из греческой православной церкви в Остине отмечает, что многие новообращенные принадлежат к среде критиков вокизма. Часто они видят в православии жесткую, авторитарную, “мужскую” структуру. По ее мнению, это напоминает пуританские настроения в американской истории.

Россию считают бастионом традиционного христианства

Пожарный Бак Джонсон, ведущий подкаста Counterflow, говорит, что боялся зайти в русскую церковь из-за своего внешнего вида (татуировки), но был там тепло принят. Его также поразило, что церковь оставалась открытой во время локдауна.

Он признает, что видит в медиа искаженное изображение войны в Украине, и считает, что негативное отношение к России в американском обществе — наследие поколения холодной войны.

Патриарх Кирилл, глава РПЦ, публично поддержал вторжение в Украину, назвав его “священной войной”. В то же время отец Джон Уайтфорд считает, что его заявления часто искажают.

Образы Владимира Путина, который читает Библию или ныряет в прорубь на Крещение, также находят отклик среди части новообращенных. Некоторые американцы видят в России последний бастион традиционного христианства.

Пример отца Джозефа Глисона, который с семьей переехал из Техаса в российскую деревню Борисоглебский, свидетельствует о том, что часть консервативных христиан рассматривает Россию как альтернативу западному образу жизни.

В прошлом году Владимир Путин ввел ускоренную визовую программу для иностранцев, которые разделяют “традиционные ценности”.

Возвращаясь в Техас, Бак Джонсон подчеркивает: он и его единомышленники стремятся не к кратковременным удовольствиям, а к ценностям, таким как любовь к семье, общине и традициям.

— Православие хорошо подходит для таких, как мы. Особенно — в Техасе, — добавляет он.

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