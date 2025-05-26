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Российские резервы тают на глазах: в разведке рассказали о запасах золота и юаней

кремль
Фото: Pexels

До начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году Россия имела в своем Фонде национального благосостояния около $150 млрд. Теперь там осталось лишь $38 млрд.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко в интервью для Укринформа.

В России сокращаются запасы денег

— До начала полномасштабного вторжения в 2022 году Фонд национального благосостояния России составлял около $150 млрд. Сейчас осталось около $38 млрд. Деньги тают, — сказал Иващенко.

Он рассказал, что часть российских резервов — это ценные бумаги. Эти запасы являются неликвидными, ведь на сегодня их невозможно продать.

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Кроме того, в России уменьшаются запасы китайских юаней и золота.

— Золота было 2 300 тонн — уже 1 700. Его продают. Было 164 млрд китайских юаней. Эти запасы тоже постепенно уменьшаются, — отметил глава СВР.

Кроме того, только за три месяца этого года Россия потратила $5 млрд на войну. И, как отметил Иващенко, для российской экономики это очень большие расходы.

В Службе внешней разведки прогнозируют, что до конца года Россия может столкнуться с серьезными проблемами — с деньгами, работниками, в энергетике и сфере ЖКХ. Также возможен дефицит кадров.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Деньги, Разведка, Росія
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