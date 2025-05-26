Трамп понимает, что Путин врал ему относительно Украины — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп осознает, что Путин врал об Украине, и хочет, чтобы его новая риторика воплотилась в действии.

Макрон о риторике Путина

Об этом пишет The Guardian.

У Макрона, который находится с дипломатическим визитом во Вьетнаме, спросили о продолжении атак на Украину со стороны России.

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Он ответил, что Дональд Трамп осознает некоторые аспекты лжи Владимира Путина относительно Украины. Поэтому французский президент надеется, что гнев главы Белого дома на Путина воплотится в действиях (вероятно, речь идет о совместных с ЕС санкциях — Ред.).

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа делает все возможное, чтобы остановить агрессию России и предотвратить Третью мировую войну.

По его словам, усилия ЕС направлены на сдерживание действий президента РФ Владимира Путина.

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