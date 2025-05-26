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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Трамп отсрочил введение 50% пошлин на товары из ЕС до 9 июля

статки Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок торговых переговоров с Европейским Союзом до начала июля. Такое решение было принято после просьбы главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

США отсрочили введение пошлин для ЕС

Урсула фон дер Ляйен попросила больше времени, чтобы прийти к “хорошему соглашению”. Трамп сказал, что они скоро встретятся, чтобы посмотреть, смогут ли договориться.

— Президент заверила, что переговоры начнутся в ближайшее время, — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

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Председатель Еврокомиссии сообщила, что ЕС готов быстро продвигать переговоры, но для согласования условий нужно дополнительное время — до 9 июля.

— Хороший разговор с президентом Дональдом Трампом. ЕС и США имеют наиболее значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля, — написала она в соцсети X (ранее Twitter).

На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры между США и ЕС зашли в тупик. Он анонсировал введение тарифов на европейские товары до 50% с 1 июня.

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Європейський Союз, прапор ЄС

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