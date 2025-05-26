У Запада были возможности остановить войну в Украине, но не использовал их — генерал Бридлав

Российская агрессия против Украины продолжается более десятилетия, и Западу до сих пор не удалось остановить российского диктатора Владимира Путина.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО Филипп Бридлав объясняет в интервью NV, почему так произошло и что может изменить ситуацию.

Военная агрессия Путина не была приоритетом для Запада

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав считает, что российско-украинская война длится уже 11 лет (с 2014 года).

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За это время Запад не сделал ее приоритетом, поэтому мир потерял возможность остановить агрессию России еще на раннем этапе.

— Я считаю, что эта война длится уже 11 лет. Она началась, когда я был командующим НАТО, в первые месяцы 2014-го — зимой 2013-2014 годов. Тогда Путин захватил Крым, потом его войска вошли на Донбасс. Люди считают, что после этого наступила тишина — нет, война продолжалась. Линия фронта существовала годами, и украинцы продолжали гибнуть. Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет, — отметил генерал.

По мнению Бридлава, российского диктатора до сих пор не удалось остановить из-за того, что в течение всего этого времени Запад не уделял должного внимания угрозе со стороны России.

— Почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал, — сказал он.

Путин не может просто так отступить

Сегодня, по словам генерала, ситуацию осложняет то, что Путин вложил в войну слишком много ресурсов, жизней и политического капитала. Он не может просто отступить без всякого объяснения.

— Если он просто отступит — это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то “победное” объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен, — заявил Бридлав.

При таких условиях, объясняет он, просто прекратить огонь недостаточно.

— Мы должны достичь справедливого, длительного мира. А это означает, что уступки должны быть с обеих сторон. Сейчас же многие требуют жертв только от Украины. Но Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны, — отметил генерал.

Россия хочет не мира, а капитуляции Украины

В то же время, по его мнению, мирные переговоры возможны, и даже необходимы, но только при условии честного подхода с обеих сторон.

— Да. Каждая война заканчивается за столом переговоров. Но эти переговоры должны вести к настоящему, длительному миру. И этого не будет, если уступки делает только Украина. Россия также должна уступить, — заявил он.

Бридлав уверен, что сейчас Россия не готова к миру. Ее стратегия — тянуть время, усиливать боевые действия и ждать, когда Украина капитулирует. Но, подчеркнул он, этого не произойдет.

— Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас у нее нет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира — они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина — великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся, — подчеркнул генерал.

НАТО не остановило Путина после аннексии Крыма

Говоря о периоде, когда он 11 лет назад занимал должность верховного главнокомандующего НАТО, Бридлав отметил, что Альянс имел все возможности сдержать Путина. Но эти шансы были потеряны из-за страха перед “эскалацией”.

— Мы потеряли много возможностей еще в самом начале. Даже до того, как россияне вторглись на Донбасс. После Крыма мы видели, что делает Путин. Были предложения принять меры для обеспечения мира — но их отклоняли как “эскалационные”. Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали, и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства — НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться, — признался Бридлав.

На уточнение, идет ли речь о недостатке политической воли, в частности в США, генерал ответил утвердительно: Да, конечно, Соединенные Штаты тогда также были не готовы политически. Никто в НАТО не был готов принять решения, которые могли бы обеспечить мир.

Бридлав отметил, что ситуация может измениться очень быстро — иногда достаточно одного звонка между президентами. Он также отметил, что только тогда, когда больше мировых лидеров будут осознавать реальную опасность со стороны России, возможны положительные изменения.

— Многие лидеры все еще надеются, что господин Путин в конце концов сядет за стол переговоров и будет вести диалог честно. Но, как я уже упоминал, все больше мировых лидеров понимает: Путин не намерен быть партнером. Он не намерен вести честные переговоры. Каждый раз, когда мы действительно пытаемся серьезно говорить о мире — Россия повышает ставки и требует больше уступок. Это не ведет к соглашению, — отметил генерал.

Россия, КНДР и Иран действуют как блок

Генерал Бридлав предупредил, что сегодня формируется новый глобальный вызов — авторитарные режимы, которые уже действуют как общий блок.

На вопрос, считает ли он, что “блок зла” уже сформирован, Бридлав ответил: Он уже сформирован. Они уже есть. Прямо сейчас.

Речь идет о России, Северной Корее, Иране и, возможно, Китае. По словам генерала, эти страны уже сотрудничают и не скрывают своих целей.

— Знаете, есть вещи, которые нужно признать. Мы узнали, что российская армия — не такая сильная, как мы считали. Но у них до сих пор огромный ядерный арсенал. Китай — это государство, которое стремительно наращивает как ядерный потенциал, так и обычные Вооруженные силы. Северная Корея — это Северная Корея. Ее главный вклад, как по мне, — это все то оружие, которое они поставляют России. Но все эти режимы не имеют никакого намерения стать партнерами Запада. У них свои цели — гегемония, влияние. И мы просто должны научиться взаимодействовать с ними в этих условиях, — подытожил генерал.

Фото: Филип Бридлав

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