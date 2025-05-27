Чарльз III прибыл в Канаду: почему визит короля является посланием Трампу

Король Чарльз III прибыл в Канаду для открытия новой парламентской сессии по приглашению премьер-министра Марка Карни.

Этот визит частично направлен на то, чтобы отправить президенту США Дональду Трампу послание о суверенитете страны, пишет Bloomberg.

Визит короля Чарльза III в Канаду

Согласно сообщению британской королевской семьи в сети Х, в аэропорту Оттавы короля встречали канадские чиновники, лидеры коренных народов, школьники и армейский полк, известный как Королевские канадские драгуны.

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Their Majesties have arrived in Canada! What a wonderful welcome in Ottawa from the local community, including school groups from Ontario and Quebec, some of whom are involved in the Duke of Edinburgh Award Programme. On arrival, The King and Queen met Prime Minister Mark… pic.twitter.com/G2gHyN9Sts — The Royal Family (@RoyalFamily) May 26, 2025

— Торжественность события сопровождалась тонкими намеками на неспокойную политику после неоднократных призывов Трампа к Канаде стать 51-м штатом США. Королева Камилла надела бриллиантовую брошь Кленовый листок королевы-матери, которую впервые подарил своей жене король Георг VI перед их королевским визитом в Канаду в 1939 году, — пишет издание.

Ожидается, что сегодня король Чарльз зачитает тронную речь — документ, составленный офисом Карни, в котором изложены приоритеты правительства.

В ней также будет подробно изложено, как премьер Канады планирует реализовать свои семь главных целей.

И первой из них являются переговоры о новых экономических и безопасностных отношениях с США, а также укрепление связей с торговыми партнерами и союзниками по всему миру, в частности с Великобританией.

Это будет впервые с 1977 года, когда монарх зачитает речь в парламенте. Обычно это делает представитель монархии в Канаде, ныне генерал-губернатор Мэри Саймон.

Еще в декабре 2024 года, то есть до вступления в должность президента США, Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом Америки, а затем неоднократно упоминал об этой инициативе.

Во всех случаях это предложение вызывало возмущение в Оттаве, где его охарактеризовали как шутку, которая не имеет ничего общего с юмором.

Источник : Bloomberg

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