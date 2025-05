Чарльз III прибыл в Канаду: почему визит короля является посланием Трампу

Король Чарльз III прибыл в Канаду для открытия новой парламентской сессии по приглашению премьер-министра Марка Карни.

Этот визит частично направлен на то, чтобы отправить президенту США Дональду Трампу послание о суверенитете страны, пишет Bloomberg.

Согласно сообщению британской королевской семьи в сети Х, в аэропорту Оттавы короля встречали канадские чиновники, лидеры коренных народов, школьники и армейский полк, известный как Королевские канадские драгуны.

Their Majesties have arrived in Canada!

What a wonderful welcome in Ottawa from the local community, including school groups from Ontario and Quebec, some of whom are involved in the Duke of Edinburgh Award Programme.

On arrival, The King and Queen met Prime Minister Mark… pic.twitter.com/G2gHyN9Sts

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 26, 2025