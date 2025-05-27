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Валентина Летяк, редактор ленты
4 мин.

Чарльз III прибыл в Канаду: почему визит короля является посланием Трампу

Чарльз III
Фото: Getty Images

Король Чарльз III прибыл в Канаду для открытия новой парламентской сессии по приглашению премьер-министра Марка Карни.

Этот визит частично направлен на то, чтобы отправить президенту США Дональду Трампу послание о суверенитете страны, пишет Bloomberg.

Визит короля Чарльза III в Канаду

Согласно сообщению британской королевской семьи в сети Х, в аэропорту Оттавы короля встречали канадские чиновники, лидеры коренных народов, школьники и армейский полк, известный как Королевские канадские драгуны.

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— Торжественность события сопровождалась тонкими намеками на неспокойную политику после неоднократных призывов Трампа к Канаде стать 51-м штатом США. Королева Камилла надела бриллиантовую брошь Кленовый листок королевы-матери, которую впервые подарил своей жене король Георг VI перед их королевским визитом в Канаду в 1939 году, — пишет издание.

Ожидается, что сегодня король Чарльз зачитает тронную речь — документ, составленный офисом Карни, в котором изложены приоритеты правительства.

В ней также будет подробно изложено, как премьер Канады планирует реализовать свои семь главных целей.

И первой из них являются переговоры о новых экономических и безопасностных отношениях с США, а также укрепление связей с торговыми партнерами и союзниками по всему миру, в частности с Великобританией.

Это будет впервые с 1977 года, когда монарх зачитает речь в парламенте. Обычно это делает представитель монархии в Канаде, ныне генерал-губернатор Мэри Саймон.

Еще в декабре 2024 года, то есть до вступления в должность президента США, Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом Америки, а затем неоднократно упоминал об этой инициативе.

Во всех случаях это предложение вызывало возмущение в Оттаве, где его охарактеризовали как шутку, которая не имеет ничего общего с юмором.

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Источник: Bloomberg
Великобритания, Дональд Трамп, Канада, Марк Карни, США, Чарльз ІІІ
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