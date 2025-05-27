Министр Гренландии: будем искать партнеров в Азии, если США и ЕС будут медлить

Министр бизнеса и минеральных ресурсов Гренландии Наая Натанеельсен обратилась к западным партнерам с предупреждением: если компании из США и Европы не активизируют свои инвестиции в развитие минеральной отрасли острова, правительству придется обратиться за поддержкой к другим странам, включая Китай.

Об этом она заявила в комментарии Financial Times.

Гренландия нуждается в иностранных инвестициях

По словам Натанеельсен, Гренландия стремится к активному развитию собственной бизнес-среды и ее диверсификации. Для этого требуется поступление иностранного капитала. В ответ на вопрос о возможном сотрудничестве с КНР, министр ответила:

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— Мы действительно хотим сотрудничать с европейскими и американскими партнерами. Но если они не появятся — придется искать альтернативу, — сказала она.

Натанеельсен напомнила, что действующий меморандум между Гренландией и США в сфере добычи полезных ископаемых был подписан еще при первой каденции Дональда Трампа.

Сейчас же срок его действия близится к завершению, а попытки Гренландии обновить соглашение в период президентства Джо Байдена оказались тщетными.

Кроме того, Натанеельсен вспомнила о заявлениях Трампа по установлению контроля над Гренландией, охарактеризовав их как проявление “неуважения и дурного тона”.

Китай не интересуется ископаемыми Гренландии

Несмотря на это, китайская заинтересованность в минеральном секторе острова до сих пор остается минимальной: сейчас только две компании из КНР имеют незначительные пакеты акций в проектах, которые не ведут активной разработки.

По мнению министра, это может быть связано с нежеланием провоцировать напряжение.

При этом чиновница подчеркнула, что новая гренландская власть сосредоточена на интересах собственного населения и стремится к сотрудничеству прежде всего с теми, кого считает союзниками.

— Мы пытаемся понять, каков новый мировой порядок. В этом контексте китайские инвестиции, конечно, проблематичны, но так же — в определенной степени — и американские. Потому что что стоит за этими (американскими — Ред.) инвестициями? — отметила она.

Министр также положительно оценила потенциал Европейского Союза как партнера, отметив, что ЕС имеет недостаток минеральных ресурсов, одновременно придерживается высоких экологических стандартов.

В конце апреля делегация частного сектора США во главе с экс-чиновником администрации Дональда Трампа Дрю Горном посетила Гренландию. Целью визита было изучение потенциала для инвестиций в горнодобывающую промышленность острова.

Кроме того, 22 мая стало известно, что Гренландия выдала 30-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых компании с датско-французским капиталом.

Эта компания планирует разработку месторождений, содержащих лунную породу — материал, который потенциально может стать экологической альтернативой в производстве алюминия.

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