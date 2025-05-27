Поднялся густой клуб дыма: на химзаводе в Китае произошел мощный взрыв

В китайской провинции Шаньдун произошел мощный взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical во вторник, 27 мая, около 12:00. Спасательные службы работают на месте.

Мощный взрыв

По данным телекомпании CCTV, взрыв произошел в цехе предприятия, расположенного в городе Вэйфан. Информация о пострадавших или погибших официально пока не обнародована.

В соцсетях появились видео, на которых виден густой серый дым над предприятием, разбитые стекла в соседних домах и слышны звуки взрыва.

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Местные жители сообщают о сильной вибрации, некоторые покидали здания или скрывались в укрытиях.

Справка о заводе

Компания Himile Group, которой принадлежит завод, пока не прокомментировала ситуацию. Акции аффилированной компании Himile Mechanical упали почти на 4%.

Shandong Youdao Chemical занимается производством пестицидов, фармацевтических препаратов и промежуточных химикатов. Завод основан в 2019 году и насчитывает более 300 работников.

Источник : Reuters

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