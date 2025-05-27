Промежуточные выборы-2026: как Трамп готовится удержать контроль над Палатой представителей

Команда президента Дональда Трампа начала заблаговременные и агрессивные шаги, чтобы сохранить слабый контроль Республиканской партии над Палатой представителей в 2026 году — и избежать третьего импичмента для Трампа.

Об этом пишет Axios.

Опасения Трампа перед промежуточными выборами

Союзники Трампа небезосновательно считают, что подконтрольная демократам Палата представителей начнет расследование против президента и попытается объявить ему импичмент. Именно так и было, когда демократы имели власть в Палате представителей во время первого президентского срока Трампа.

Сейчас смотрят

Промежуточные выборы в Сенат являются исторически тяжелыми для партии, которая председательствует в Белом доме. На сегодня расследование в отношении Трампа уже лежит на столе у лидера меньшинства Палаты представителей США Гакима Джеффриса.

Некоторые демократы уже дали понять, что хотят расследовать, как Трамп переформатировал правительство США, не манипулировал ли он рынками и не способствовал ли инсайдерской торговле своими заявлениями о таможенных тарифах, и не помогал ли он Илону Маску заключать сделки для Starlink.

Кроме того, ситуация с подаренным самолетом из Катара стоимостью $400 млн. Демократы считают, что Трамп нарушил американскую Конституцию, приняв этот подарок.

Поэтому теперь команде Трампа надо приложить усилия, чтобы попытаться сохранить республиканский контроль над Палатой представителей.

Пять шагов для Республиканской партии

1. Попытки предотвратить отставки

Белый дом послал четкий сигнал представителю штата Нью-Йорк республиканцу Майку Лолеру, чтобы он остался в Палате представителей, а не баллотировался на пост губернатора. Дональд Трамп поддержал кандидатуру Лоулера на переизбрание в свой округ на юге Нью-Йорка, который Камала Харрис выиграла на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Команда Трампа обеспокоена тем, что представитель Мичигана республиканец Билл Хейзинга хочет баллотироваться в Сенат.

Член Палаты представителей от Мичигана республиканец Джон Джеймс решил баллотироваться на пост губернатора. Трамп обеспокоен шансами Республиканской партии сохранить место Джеймса на восточном побережье штата, по словам источника из окружения президента.

Белый дом также обеспокоен сохранением места в центральном Кентукки, которое занимает республиканец Энди Барр, баллотирующийся в Сенат. В ноябре Трамп выиграл округ Барра на 15 пунктов, но демократы имеют преимущество по количеству зарегистрированных избирателей.

2. Большие расходы

Трамп построил политический аппарат стоимостью более $500 млн — примерно столько же, сколько предвыборные штабы Республиканской партии в Палате представителей и Сенате потратили в течение всей прошлой промежуточной кампании. Наличные — это лишь часть большой игры за власть, которая, возможно, является самым мощным и хорошо финансируемым политическим аппаратом в истории.

Протрамповская группа Обеспечение американского величия (Securing American Greatness), которая сотрудничает с Белым домом, запустила многомиллионную рекламную кампанию об экономической повестке дня администрации в округах восьми республиканцев из Палаты представителей.

Рекламные ролики также транслируются в 13 округах, где Трамп победил в ноябре, но кандидаты от Республиканской партии в Палате представителей проиграли.

3. Устранение соперников на праймериз

Кроме Лоулера, Трамп поддержал целый ряд кандидатов от Республиканской партии, которые баллотируются в мажоритарных округах. Эти шаги должны устранить потенциальных соперников на праймериз еще до того, как они стартуют, рассказали источники Axios.

Некоторые республиканцы обеспокоены, что праймериз могут истощить ресурсы партии и ослабить законодателей на всеобщих выборах 2026 года.

Корри Блисс, которая ранее возглавляла коалиционный избирательный штаб Республиканской партии, сказала, что популярность Трампа среди избирателей, вероятно, остановит многих потенциальных соперников на праймериз.

4. Трамп собирает больше денег

Трамп является самым мощным сборщиком средств Республиканской партии. Так, в апреле президент стал хедлайнером ужина в пользу Национального республиканского комитета Конгресса США (NRCC, это политический комитет, целью которого является увеличение количества республиканцев в Палате представителей), который собрал более $35 млн.

Теперь Трамп планирует провести больше мероприятий для республиканцев в Палате представителей перед промежуточными выборами.

5. Усиление рекрутинга

Политический штаб Трампа и NRCC ищут кандидатов в избирательных округах, где нет ни одного кандидата. Их цель — заставить партию объединиться вокруг кандидата, которого поддерживают Трамп и Республиканская партия, чтобы избежать «кровавых» праймериз, сказал один из соратников Трампа.

Источник : Axios

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.